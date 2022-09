Alberto Fernández participará en el homenaje por los 100 años del nacimiento de Antonio Cafiero

El acto que recordará la vida y trayectoria del dirigente y servirá para trazar un paralelismo entre el alzamiento carapintada de la Semana Santa del 87 y el intento de magnicidio de Cristina Kirchner.

El presidente Alberto Fernández participará hoy del acto organizado por el Partido Justicialista en el que se le rendirá un homenaje al fallecido histórico dirigente Antonio Cafiero, en ocasión de cumplirse el centenario de su nacimiento. Según informaron fuentes oficiales no se descarta que el también presidente del Consejo Nacional del PJ exprese un discurso en el que haga alusión a la escalada de la violencia política y reivindique el compromiso democrático del referente peronista en los primeros tiempos del regreso de la democracia.

La cita será a las 18 en el ND Teatro y el objetivo será conmemorar los 100 años del nacimiento de "uno de los hombres más emblemáticos y trascendentes del movimiento nacional justicialista desde sus orígenes hasta la actualidad", según señala la invitación al evento. El acto de homenaje recordará su vida y su trayectoria contará con la presencia de familiares, compañeros y compañeras de militancia, funcionarios, dirigentes del peronismo y de distintos partidos políticos.

Previamente, el jefe de Estado se reunirá con los diputados nacionales de San Luis por el Frente de Todos (FdT) Natalia Zabala Chacur y Carlos Ponce, se informó oficialmente. Ese encuentro se llevará a cabo a las 15.30 en la Casa Rosada.

El líder peronista ocupó numerosos cargos a lo largo de su trayectoria: gobernador de la provincia de Buenos Aires; senador y diputado nacional; convencional constituyente; jefe de Gabinete; ministro de Economía y de Comercio Exterior; y presidente del PJ, entre otros roles electivos y partidarios. Asimismo, fue el ministro más joven del gabinete de Juan Domingo Perón y, tras el retorno de la democracia, se convirtió en figura central de la renovación peronista.

Amenazas a Alberto Fernández

Este lunes, en el marco de la investigación por el atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, el Presidente reveló que que los audios inspeccionados por los organismos de seguridad contenían comunicaciones en las que los ideólogos del ataque anticipaban un intento de homicidio contra el mandatario. Además, se encargó de enfatizar que Fernando Sabag Montiel "no es un loco", al salir al cruce de las versiones que intentan instalar la hipótesis del "lobo solitario".

En el adelanto de una entrevista concedida a la señal de noticias española TeleCinco, Fernández se refirió sobre un posible atentado hacia él: “Se conocieron las conversaciones de los culpables y decían que el próximo soy yo. Tengo que estar atento por si me pasa a mí, pero no puedo separarme de la gente”. Asimismo, reflexionó sobre lo ocurrido: “Algo no estamos haciendo bien para que en la cabeza de una persona penetre una idea tan horrible, no es un marciano ni una persona fuera de nuestra sociedad, vive entre nosotros. No es un loco, es una persona en sus plenas facultades”.

Con información de Télam