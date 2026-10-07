En una nueva muestra del ataque a la libertad de expresión, la Cámara de Diputados fue escenario de una grave maniobra durante el debate en las comisiones de Agricultura y Legislación Penal de un proyecto sobre "vandalismo rural". La iniciativa, impulsada por el diputado Martín Ardohain (PRO) y respaldada por La Libertad Avanza, escondía entre sus líneas un ataque a la prensa y a los usuarios de redes sociales: penas de prisión para la difusión de opiniones.

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El proyecto original planteaba modificaciones sustanciales al Código Penal para endurecer las penas contra la intrusión en campos y los daños a la producción agropecuaria (silobolsas, cultivos, maquinaria y ganado). No obstante, el oficialismo e impulsores del proyecto decidieron incluir la modificación del Artículo 209 del Código Penal, un apartado que nada tenía que ver con la agenda técnica o productiva del campo.

El polémico artículo establecía: “Será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años el que públicamente instigare a la comisión de un delito determinado o de una clase de delitos de una misma especie... La pena se aumentará en un tercio si la instigación se realizare a través de medios de comunicación masiva, redes sociales o plataformas digitales.”

Esta cláusula buscaba criminalizar la difusión de ideas, expresiones u opiniones vertidas en medios de comunicación y entornos digitales, abriendo la puerta a persecuciones penales directas contra periodistas, comunicadores y ciudadanos críticos.

Hace poco más de un mes, el ministro de Economía, Luis Caputo, pidió que la Justicia "castigue" a los periodistas que escriben "cosas sin ningún tipo de sustento" en las redes sociales y en notas periodísticas. El funcionario hizo el comentario en respuesta a un tuit que lo mencionaba como alguien supuestamente cercano a un empresario.

La denuncia de Myriam Bregman y el retiro del artículo en el dictamen

Durante el plenario de comisiones, la diputada nacional del Frente de Izquierda y de Trabajadores (FIT) Myriam Bregman denunció públicamente la gravedad de esta maniobra, señalando que bajo la excusa de discutir la problemática rural se pretendía instaurar una figura de censura y persecución a la libertad de prensa.

"Quiero señalar la gravedad en particular que tiene la modificación del artículo 209 del Código Penal, que no tiene ningún tipo de conexión con lo que aquí se está discutiendo. Esta modificación, en consonancia con el proyecto de ley del Poder Ejecutivo llamado de 'Defensa de la Soberanía Nacional', ataca la difusión de ideas y opiniones. Se busca penalizar las opiniones de las redes sociales y criminalizar la libertad de expresión", denunció Bregman.

Asimismo, la legisladora expuso las verdaderas intenciones de la iniciativa oficialista (Expediente 2248-D-2026), al señalar que busca "blindar la Ley de Tierras y defender a poderosos que se quedan con un lago, como es el caso de Joe Lewis". En esa línea, dijo que esto surge "de la lectura del articulado y del marco político en el que se abordan estos temas".

Tras la intervención de la legisladora de la izquierda y la exposición pública de esta maniobra autoritaria, el oficialismo y sus aliados se vieron obligados a retirar la modificación del artículo 209 del dictamen de mayoría que finalmente se firmó.

A pesar del retiro del polémico artículo sobre redes sociales y medios, el oficialismo logró firmar el dictamen de mayoría centrado únicamente en la tipificación del ingreso no autorizado a predios rurales (Art. 150 bis) y los daños agravados a la infraestructura o stock agropecuario (Art. 184 bis).

Por su parte, los bloques de Unión por la Patria y del Frente de Izquierda Unidad presentaron dictámenes de minoría en rechazo a la iniciativa impulsada por el Gobierno y sus aliados.