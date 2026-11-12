Tras la pausa obligada por la visita del papa León XIV a la Argentina, el Congreso Nacional pone tercera y se encamina a tratar varios proyectos demorados también por la falta de acuerdos. En esa línea y por los plazos parlamentarios, se descarta una prórroga hasta fin de año del periodo de sesiones ordinarias que termina el 30 de noviembre.

{{{htmlAmp}}}

“Seguramente haya extraordinarias”, confirmó el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en declaraciones a Radio Mitre. Los dos temas que son prioritarios para el Gobierno son el proyecto de Presupuesto 2027 y la reforma política que elimina o suspende las PASO del próximo año. Durante esta tarde, el oficialismo, aliados y funcionarios de la Secretaría Legal y Técnica se reúnen para consensuar frente a los puntos más conflictivos de la ley de leyes.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

¿Cómo avanza la suspensión de las PASO en el Senado y cuál es la postura de Mauricio Macri?

Respecto a las primarias, la negociación está concentrada en el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los gobernadores. "Creo que la Argentina no necesita PASO. Está actualmente en el Senado; se está trabajando. Creo que vamos a llegar a suspender las PASO, si Dios quiere". Ya en 2025 hemos sido capaces de suspender las PASO. La verdad es que no tiene ningún sentido que los contribuyentes paguen la interna de los partidos, ¿no?", dijo Menem. En el Senado, Patricia Bullrich se encarga de reiterar que no está en esa negociación, no está trabajando en juntar los votos y la discusión queda en manos de Santilli y Karina Milei.

Una llave para ese acuerdo, además, la tiene Mauricio Macri. El PRO no dio a conocer su posición sobre las primarias y planea estirarla hasta diciembre para complicar al Gobierno. “Lo tenemos que conversar con nuestros gobernadores”, ratificó Cristian Ritondo esta tarde, manteniendo el suspenso. La semana que viene podría discutirse en comisión para tratarse antes de fin de mes. El 25 habrá sesión en la Cámara alta para recibir al jefe de Gabinete con su informe de gestión.

Ley de Discapacidad y Presupuesto 2027: las condiciones del PRO y la fecha límite en Diputados

En el mientras tanto, hay proyectos que aguardan también su aprobación. En el Senado espera la sanción definitiva la ley de discapacidad que incorporó buena parte del contenido de la ley de emergencia que el gobierno se negó a prorrogar. “Estamos listos para tratar la Ley de Discapacidad en el Senado. Una ley necesaria para resolver un problema que lleva demasiados años en disputa y que, sin embargo, demostramos que podemos solucionarlo hablando”, tuiteó Patricia Bullrich.

La discusión está atada a lo que ocurra con el presupuesto. La ley de leyes incluía un capítulo que echaba por tierra buena parte de los derechos adquiridos de las personas con discapacidad por más de 30 años. "Hay un compromiso del Gobierno dentro del recinto de que la ley tenga presupuesto correspondiente. Esos temas están porque los votamos nosotros, van a estar en el presupuesto”, reiteró Ritondo al ingresar a la mesa de negociación con el oficialismo.

Otro diputado del PRO indicó que sin las partidas el presupuesto no se aprueba. Además, pujan por 7 puntos que quieren modificar; uno de ellos, la prórroga de la ley de autopartes, fue incorporado hoy. El plan oficial es lograr dictamen el 17 para llevarlo al recinto el 25. De ser así, la discusión se trasladará en diciembre al Senado.