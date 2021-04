El último parte médico: cómo está la salud de Alberto con coronavirus

El presidente Alberto Fernández evoluciona en "forma favorable" y "sin síntomas respiratorios" de su afección a la Covid-19, informó esta tarde la Unidad Médica Presidencial.

Según el parte médico firmado por el doctor Federico Saavedra, director de la Unidad Médica Presidencial, Fernández "evoluciona favorablemente sin síntomas respiratorios y con signos vitales dentro de parámetros normales". El informe médico señala además que el cuadro clínico del Jefe del Estado "sigue siendo leve".

El mandatario "seguirá cumpliendo el aislamiento obligatorio y bajo estricto control médico a cargo de la Unidad Médica Presidencial", indica el parte, y añade que "se informará diariamente su evolución". Fernández aseguró hoy que "no" le "importa" el resultado de las elecciones de este año, sino que "no se contagie y muera más gente por la pandemia" de coronavirus, y cuestionó las "barrabasadas" que se plantean desde sectores de la oposición en relación a las medidas adoptadas para mitigar la segunda ola de la enfermedad.

"Si tengo que perder una elección por esto, la pierdo, pero quiero dormir en paz. Dicen que estoy haciendo esto para evitar las PASO. Por favor, ¡¿cómo alguien puede pensar semejante barrabasada?!", se preguntó el Presidente en diálogo con la FM Radio Con Vos, y disparó: "Hay que ser muy miserables para decir eso".



"Ayer leía a un imbécil que me llamaba dictador. ¿Cuál es la dictadura que ejerzo? ¿Cuidar a la gente?", se preguntó el mandatario y agregó: "Escucho otros imbéciles que dicen que los contagios son una solución política. ¡¿Alguien piensa que el que gobierna un país gana con la cantidad de contagiados?!".



En esa línea, continuó: "Hay que ser un imbécil profundo para decir esas cosas o una muy mala persona. Son un montón de dirigentes que dicen esas cosas. Lo dicen públicamente, dicen que estoy haciendo esto para evitar las PASO. ¡Por favor! ¡¿Cómo alguien puede pensar semejante barrabasada?!".



El Presidente agregó: "Cuando la historia se escriba, yo quiero que me pongan del lado de los que cuidaron a los argentinos. Si tengo que perder una elección por eso, la pierdo, pero me voy a dormir en paz".