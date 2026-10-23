El Gobierno de Javier Milei continúa con su plan de privatizar empresas estatales al abrir el concurso para concesionar seis de los nueve hoteles del histórico complejo turístico Chapadmalal. Fue inaugurado a principios de la década de 1950; supo ser un símbolo del peronismo al albergar trabajadores de todo el país. Llegó a tener 80 mil huéspedes durante 2023 y fue cerrado a principios del 2025 por la gestión libertaria.

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La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) dio a conocer este viernes el pliego de bases y condiciones del complejo ubicado sobre la Ruta 11, en el partido de General Pueyrredón. El contrato tendrá una duración de 30 años, equivalentes a 360 meses, y los interesados podrán presentar sus ofertas hasta el viernes 27 de noviembre.

Los establecimientos incluidos en la licitación son los seis que se encuentran del lado este de la ruta y cuentan con acceso al mar. Quienes resulten adjudicatarios deberán pagar un canon mensual que variará según el hotel elegido, con montos que irán desde los 23 millones hasta más de 48 millones de pesos.

Además del pago por la explotación, los concesionarios tendrán a su cargo la restauración, el mantenimiento y la refacción de los edificios.

Sin embargo, los nuevos dueños deberán preservar el patrimonio arquitectónico de los edificios, diseñados por Alejandro Bustillo a fines de la década de 1950 y declarados Monumento Histórico Nacional.

Estos hoteles registraron su última actividad con turismo social a comienzos de 2025, cuando tuvieron una operatoria distinta con un formato de hotelería de bajo costo que incluía alojamiento y gastronomía a valores muy accesibles. Apenas funcionó durante enero y febrero.

Los tres hoteles restantes no formarán parte del concurso: serán cedidos a la Universidad Nacional de Mar del Plata, que podrá destinarlos a alojamiento y a actividades de formación y capacitación.

Los últimos números del complejo

En el último informe en el Congreso que brindó la Jefatura de Gabinete se dieron detalles de la cantidad de huéspedes que pasaron por el complejo en los últimos años. Según lo informado, la Secretaría de Turismo y Ambiente reveló que en 2022, hubo 59.902 huéspedes, número que trepó a 84.392 en 2023. Sin embargo, en 2024 la cantidad se desplomó a 11.266 personas, luego de que el gobierno de Milei restringiera la apertura de los establecimientos.

La construcción del complejo de Chapadmalal se remonta a 1945, cuando se dispuso la creación de una ciudad balnearia mediante el decreto 9305/45. El proyecto, impulsado por la Fundación Eva Perón, buscaba garantizar el acceso al turismo a trabajadores y sus familias, con prioridad para niños, adultos mayores y personas con discapacidad de todo el país.