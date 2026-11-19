El Gobierno está confiado y adelanta que ya tiene “entre 38 y 42 senadores” para aprobar la suspensión de las PASO de cara a las elecciones 2027. Hubo gestión de Karina Milei, Diego Santilli y Patricia Bullrich con gobernadores y senadores aliados y esperan darle la media sanción en la última semana de noviembre.

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La fecha es el jueves 26 de noviembre para la sesión en el Senado y aprobar allí la reforma electoral. En Casa Rosada ya evalúan el escenario en Diputados.

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El poroteo de Casa Rosada: de los 38 seguros al techo de 42 votos

"Hoy tenemos 38 senadores seguros", confirmó un ministro nacional a El Destape. Otra fuente de la mesa política amplió a este portal: "Tenemos 38, que puede llegar a ser 42".

En Balcarce 50 están muy confiados. La otra media sanción apunta a tenerla en diciembre en sesiones extraordinarias. También hay confianza con la sanción definitiva en Diputados.

En el oficialismo creen que los votos de diputados estarán en sintonía con la votación en el Senado: "Si se aprueba con lo justo en senadores, va a ser más ajustado en Diputados. Pero si se llega a 42, se llega con holgura", analizó una fuente de los aliados del Gobierno a El Destape.

El bastón de Karina Milei y el puente de Ritondo con Macri

Los tres protagonistas de las negociaciones fueron Karina Milei, Diego Santilli y Patricia Bullrich. La hermana presidencial tomó el bastón de mariscal y habló con gobernadores.

Hubo además puentes clave con Mauricio Macri. Según supo El Destape, "Karina y Mauricio hablan siempre en este último tiempo. Sobre todo después de aquella primera llamada para armar la mesa del PRO con la Libertad Avanza", revelaron a este portal.

Sin embargo, no se comunicaron para tratar el tema PASO en los últimos días. El puente entre ambos para ese tema fue el diputado del PRO de buena relación con Karina y Macri, Cristian Ritondo.

¿Qué dijo Patricia Bullrich sobre el dictamen de las PASO en el Senado?

"Las PASO se suspenden, ya es un hecho", sostuvo ayer Bullrich tras pasar a firmas el dictamen en el Senado, algo que el Gobierno consiguió con sudor y lágrimas.

Otro jugador clave del Gobierno en las negociaciones fue el vicejefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Ignacio Devitt. De perfil bajo, el funcionario encaró también codo a codo con Santilli los ida y vueltas con gobernadores.