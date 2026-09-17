Los gobernadores dialoguistas llevaron a Santilli sus quejas por la falta de reciprocidad

Entre miércoles y jueves, el Gobierno recibirá a siete gobernadores dialoguistas que serán clave para la aprobación del Presupuesto 2027. Los mandatarios están cerca de acompañar la iniciativa, pero evitan adelantar qué harán con las PASO: si apoyarán su realización en agosto del año próximo o si facilitarán una nueva suspensión. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, ya recibió a cuatro gobernadores del Norte, quienes le transmitieron su malestar por las promesas incumplidas y reclamaron avances en cuestiones largamente postergadas, como la reparación de rutas. También se quejaron de las trabas que les ponen para tomar deuda o refinanciar los vencimientos. “La paciencia se va acabando cuando vemos falta de reciprocidad”, advirtió el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz.

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Hasta el despacho de Santilli llegaron Sáenz, Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Juan Pablo Valdés (Corrientes), cuatro gobernadores que suelen acompañar las iniciativas del Ejecutivo. A la salida explicaron que cada uno había llevado sus propios reclamos, algunos coordinados con sus colegas y otros no. Como representantes de provincias norteñas, coincidieron en pedir que el recorte de los subsidios previstos por la ley de zonas frías esté acompañado por un régimen para las zonas cálidas, que las beneficiaría. “Hablamos de la ley de zonas frías y zonas calientes para la compensación del gas en el sur y de la energía eléctrica en el norte. Es decir, acompañamos todo lo que tiene que ver con la eliminación parcial de las compensaciones”, explicó Jaldo.

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El salteño Sáenz ya había definido alguna vez al Gobierno como "paloma de iglesia" porque "caga a los fieles". Pero luego también dijo que le gustaría acompañar a Javier Milei cantando sobre el escenario del Movistar Arena y sus legisladores suelen acompañar las propuestas oficialistas, así que su posición es oscilante. Este miércoles