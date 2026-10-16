Revés judicial en Santa Cruz: un fallo frenó la venta de tierras habilitadas por Vidal frente al Perito Moreno

Luego del escándalo de Claudio Vidal por la autorización de venta de tierras estratégicas frente al Perito Moreno, un revés judicial ordenó al Registro de la Propiedad Inmueble de Santa Cruz que se abstenga de ejercer transferencia de dominio sobre las parcelas G2 y G3 involucradas en la operación en la Península de Magallanes. El juzgado federal de Río Gallegos se frenó la transacción comercial y la situación registral de las tierras deberá permanecer sin modificaciones para remitir las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

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El decreto que había sido firmado por el gobernador permitía que Lacustre del Sud S.A. venda el inmueble a ASB Hospitality Calafate SAU, una sociedad constituida recientemente en Argentina. La resolución judicial fue dictada por el juez Claudio Marcelo Vázquez tras el amparo presentado por los diputados provinciales Agostina Mora Doldán y Carlos Alegría, junto a otros legisladores y el Centro de Estudios Estratégicos en Justicia y Sociedad (CEJUS). La presentación cuestiona la derogación de la Ley de Tierras mediante el DNU 70/2023 y su aplicación al Decreto provincial 915/2026.

El proyecto contemplaba un emprendimiento destinado a un segmento de alto poder adquisitivo, con tarifas que pueden alcanzar los 2.000 dólares por noche. El mismo estaba orientado a un turismo de elite, por lo que también abrió interrogantes sobre su impacto en la actividad económica local. El sector hotelero de El Calafate y Río Gallegos analiza qué efecto podría tener la llegada de un establecimiento de estas características sobre los comercios, alojamientos y trabajadores vinculados al turismo.

"Un logro sería la derogación del DNU 70/23, por lo pronto esto sólo es una orden restrictiva que debería detener la adquisición de las tierras de la Península. Pero eso no quita que se busque una nueva maniobra que, en definitiva, igual tenga impacto sobre el ambiente y la soberanía territorial", detalló a El Destape la legisladora Mora Doldán.

El juez Vázquez no suspendió el Decreto provincial 915/2026 y tampoco dejó sin efecto el artículo 154 del DNU 70/2023. Lo que hizo fue, pese a que el Poder Ejecutivo provincial a cargo de Claudio Vidal había otorgado la excepción y la transacción estaba avanzada, fue conservar e impedir que avance aún más hasta que no se defina el tribunal competente, luego de consolidar que el Juzgado Federal de Río Gallegos no es competente para resolver el fondo del amparo.

El magistrado sostuvo que la demanda no puede avanzar únicamente contra el Estado Nacional, sino que también deben intervenir la Provincia de Santa Cruz, Lacustre del Sud S.A. —actual titular y vendedora— y ASB Hospitality Calafate S.A.U. —beneficiaria de la excepción otorgada por la provincia y compradora del inmueble—. Dado que tanto Nación como Provincia son partes centrales de la controversia, Vázquez consideró que el caso debe tramitar directamente ante la Corte Suprema.

Más destalles de la operación

En dialogó con el El Destape 1070, el Presidente de la Asociación Civil de Alojamiento Turísticos de El Calafate, Pablo Perret, expresó que "en la década del 90 hubo otro proyecto hotelero a cargo de María Julia Alsogaray y su esposo quien era el presidente de la Administración de Parques Nacionales". "En este proyecto, se hablaba de hasta 2.000 camas. Solo se construyó una sola hostería que era Los Notros. Hace 12 años atrás cerró y cambió de dueño", detalló.

El referente del sector destacó que además de estar atravesando "la peor temporada para el sector turístico", no consideran "que estos fondos vuelvan a la provincia para ser beneficio de la ciudadanía".

Esto se da bajo el decreto firmado por el gobernador Claudio Vidal quien firmó un decreto de excepcionalidad pero la acción pero los ciudadanos de Río Gallegos temen que esto "abra la puerta a otros complejos turísticos".