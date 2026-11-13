Todo el dispositivo bullrichista salió este jueves detrás del mensaje de la senadora, que se anticipó preparada para discutir la Ley de Discapacidad en el Senado

“Papistas”. Así se sienten en el bullrichismo. El mensaje de León XIV caló fuerte en el armado de Patricia Bullrich, que profundizó su campaña del diálogo, el consenso y los puentes políticos con sectores aliados a La Libertad Avanza, espacio con el que tensiona cada vez más.

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Diálogo contra confrontación: la jugada de Bullrich con la Ley de Discapacidad para responderle a la Casa Rosada

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Todo el dispositivo bullrichista salió este jueves detrás del mensaje de la senadora, que se anticipó preparada para discutir la Ley de Discapacidad en el Senado con la intención de “resolver un problema que lleva demasiados años en disputa y que, sin embargo, demostramos que podemos solucionarlo hablando. Y como vengo recalcando: el país que estamos construyendo es con todos los argentinos, sin que nadie quede afuera”.

El subtítulo es claro: frente a los señalamientos de la Casa Rosada y las acusaciones en torno a una supuesta demora en el tratamiento de la reforma electoral, Bullrich quiso advertirles que ella está trabajando “para que salgan las cosas”. O, lo que es casi lo mismo, que el que boicotea el proyecto liberal es el propio Javier Milei, con su confrontación permanente, cascada de insultos, falta de empatía y descuido de la microeconomía.

El dardo de Milei en redes y la presión de Menem por las PASO

El mensaje fue una respuesta al belicoso posteo del Presidente que, con el Papa aún en la Argentina, la acusó indirectamente de estar dispuesta a “hundir el barco” por no poder reemplazar a su capitán. Una máxima que se complementó con la advertencia difundida por Luis Caputo en su canal de WhatsApp: “Ninguno” puede ocupar el lugar del líder libertario.

Una saga de indirectas que se intensificó con el apriete de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, que apuró el tratamiento de la reforma electoral, con la eliminación de las PASO dentro. Un deadline que replicó el propio Milei en sus redes.

Como había anticipado El Destape, el bullrichismo tenía activados sus “escudos” para repeler el ataque mileísta y estaba “preparado” para la guerra. El dispositivo salió sin fisuras a responderle a la Casa Rosada con un concepto que viene profundizando hace meses: todos se tienen que sentir interpelados por el proyecto porque, de lo contrario, será imposible ganar las elecciones.

“Hay que leer los momentos históricos”, se analizó desde el entorno de la senadora. Para este sector, el tiempo de las confrontaciones sólo por gusto no rinde. Para botón de muestra, se sacó a relucir que “esta ley (por el dictamen de Discapacidad) salió con eso”, con diálogo, consenso y acuerdos.

"Bajar la confrontación": el mensaje de Damián Arabia para marcar distancia del estilo de Milei

El diputado Damián Arabia lo manifestó de forma clara. Con un posteo en Instagram comunicó “un deseo y un compromiso”. Interpelado por lo sucedido en torno a la visita papal, confesó que le “gustaría que pudiéramos bajar el nivel de confrontación, escucharnos más y recuperar cierta serenidad” para que las “diferencias no nos hagan olvidar que compartimos un mismo país y un mismo destino”.

Según reflexionó el alfil bullrichista en Diputados, “no se trata de abandonar nuestras convicciones ni de renunciar a defenderlas con firmeza” sino de “entender que podemos pensar muy distinto sin necesidad de vivir enfrentados”. Por eso, asumió “un compromiso personal”, el de “escuchar más, discutir mejor y defender mis ideas sin descalificar a quienes no las comparten”. Una actitud completamente alejada de la practicada por Javier Milei en sus tres años de gestión.