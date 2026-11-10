Giro por Malvinas: Argentina formalizó el reclamo por Sea Lion contra Reino Unido

El Gobierno de Javier Milei presentó su reclamo ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) para "impedir la explotación de hidrocarburos" en las Malvinas por parte de empresas petroleras británicas. En otro capítulo de su giro discursivo, la Casa Rosada sostuvo "firmemente que el Reino Unido no puede negarse a negociar la soberanía y, simultáneamente, avanzar sobre la explotación de los recursos del territorio en disputa".

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La de este martes fue la primera audiencia para escuchar los planteos de ambas partes y se llevó adelante en Hamburgo, Alemania, donde se espera la respuesta británica y una segunda ronda de exposiciones que se realizará el miércoles.

Como era esperado, Argentina apuntó directamente contra el proyecto Sea Lion, que contempla una explotación petrolera durante 35 años, con 23 pozos de producción y nuevas etapas de desarrollo proyectadas. "Nuestro país ha rechazado sistemáticamente las licencias y decisiones unilaterales británicas y reiteró su disposición al diálogo en agosto de este año, convocatoria que fue desestimada por Londres", remarcaron.

La delegación argentina, que se encuentra trabajando en Hamburgo en el marco de la misión oficial del caso, está compuesta por un equipo jurídico de primer nivel, integrada por María Ibarzábal Murphy, Secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Mario Oyarzábal, Consejero Legal de la Cancillería, en calidad de agente ante el Tribunal; la embajadora argentina en Alemania, Betina Pasquali de Fonseca, como co-agente; y los reconocidos internacionalistas Marcelo Kohen y Nico Schrijver, a cargo de la defensa jurídica, acompañados por el asesor jurídico Agustín Giustiniani.

Si bien la delegación quiso resaltar que se trató de "una defensa jurídica sólida y contundente", la oposición asegura que la Casa Rosada cedió a intereses estadounidenses en la redacción de la Ley de Soberanía Nacional.

Cómo comenzó el caso

El Gobierno comunicó el 28 de septiembre su decisión de iniciar un procedimiento de arbitraje en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar). Este acuerdo internacional, suscripto en 1982, contempla al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) entre los organismos habilitados para intervenir en disputas relacionadas con su cumplimiento.

Más tarde, el 13 de octubre, la Argentina formalizó ante el Tribunal un pedido de medidas provisionales con el objetivo de detener el avance del proyecto petrolero Sea Lion. La iniciativa está impulsada por la compañía israelí Navitas, que concentra el 65% de la participación, y la firma británica Rockhopper, que cuenta con el 35% restante. El plan contempla iniciar la producción de hidrocarburos en 2028, en la cuenca Malvinas Norte, a unos 200 kilómetros al norte de las islas.