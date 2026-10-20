La Justicia definió un único juicio para las causas Hotesur y Los Sauces

La Cámara Federal de Casación Penal resolvió que las causas Hotesur y Los Sauces se procesen en un juicio único, que comenzará el próximo viernes 23 de octubre, al revocar la separación que había dispuesto el Tribunal Oral Federal 5.

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Según reportó Noticias Argentinas, la decisión fue adoptada por mayoría por la Sala I, con los votos de los jueces Daniel Antonio Petrone y Diego G. Barroetaveña, mientras que Alejandro Slokar se pronunció en disidencia.

El tribunal hizo lugar a los recursos del Ministerio Público Fiscal y de la Unidad de Información Financiera, revocó el punto que había dispuesto el desdoblamiento de los debates y dejó sin efecto parcialmente la fijación de una fecha distinta para el inicio del juicio de Hotesur respecto de Los Sauces.

Según la resolución, el debate de las causas Los Sauces estaba previsto para el viernes 23 de octubre de 2026 a las 10:00, mientras que el de Hotesur había sido fijado para el 19 de marzo de 2027. Con el fallo de Casación, el juicio comenzará este viernes en el marco de Los Sauces y su conexa Hotesur.

Petrone sostuvo que el desdoblamiento no estaba suficientemente fundado y que la conexidad entre ambos procesos respondía a razones jurídicas vinculadas con las reglas que rigen el concurso de delitos, no a una mera conveniencia instrumental.

El magistrado consideró que las dificultades organizativas, la cantidad de testigos o la extensión del debate no bastaban para modificar una modalidad de tramitación conjunta establecida años atrás, sino que debían ser atendidas mediante medidas concretas de organización del juicio.

Barroetaveña adhirió a esa postura y señaló que la resolución del tribunal oral contenía una fundamentación aparente y dogmática, además de afectar la teoría del caso sostenida por el Ministerio Público Fiscal y la parte querellante.

En disidencia, Slokar propuso declarar inadmisibles los recursos al considerar que la decisión del tribunal oral involucraba medidas ordenatorias del debate que, como principio, son propias del órgano de juicio.