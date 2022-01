Villegas, el ministro "Gestapo" de Vidal, se niega a declarar ante el Congreso

Su abogado dice que "podría autoincriminarse". Tiene que contestar sobre sus visitas a la AFI, el armado de la causa contra el "Pata" Medina y su aparición en el celular del secretario de Macri.

Marcelo Villegas, el ex ministro de Trabajo de María Eugenia Vidal que acuñó la frase de la "Gestapo" antisindical, se niega a presentarse ante la Bicameral de Inteligencia. Fue citado por su rol en el armado de causas judiciales, tal como se ve en el video donde se lo ve reunido con empresarios y altos directivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) digitando la persecución contra el sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina. Dice que puede “autoincriminarse”.

Villegas fue citado tras la declaración en la misma comisión del Congreso del -aún hoy- procurador bonaerense Julio Conte Grand. En el video de la "Gestapo" antisindical el ex ministro Villegas les aseguraba a los empresarios y espías que “no estaríamos a este nivel hablando con ustedes (...) si no tuviésemos asegurado la cuestión judicial” y que tenían “todo soporte de la Procuración General”, es decir, de Conte Grand. Ante los legisladores Conte Grand primero dijo que desde la Procuración apoyaban siempre las denuncias de este tipo pero luego se desligó del asunto y afirmó que era Villegas quien tenía que dar cuenta por esas frases. La Bicameral citó a Villegas para éste miércoles pero el ex ministro de Vidal avisó que no irá.

¿Cuál es la excusa de Villegas para no ir al Congreso? Alega que “podría autoincriminarse”. Vale aclarar que la la Bicameral de Inteligencia no tiene poder de sanción pero sí facultades para citar a personas involucradas en casos donde están involucradas actividades de espionaje. Es más: hasta Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, quienes comandaban la AFI macrista, comparecieron ante esa Bicameral. Villegas, por ahora, se niega.

¿Qué le iban a preguntar a Villegas? Varias cosas que tiene que aclarar. Por un lado lo obvio, lo que se ve en el video donde armaban una causa judicial contra el “Pata” Medina junto con empresarios y directivos de la AFI. Por otro que, tal como publicó El Destape, que esas negociaciones se concretaron, que el armado de la causa no quedó en la charla sino que Villegas armó un paquete y se lo llevó todo al juez Luis Armella para que avanzara contra el sindicalista. Otro punto es la aparición de Villegas en el celular de Darío Nieto, el secretario privado de Macri, donde pedía una reunión para gestionar temas vinculados al juez Armella. Y, de seguro, acerca de sus visitas a la AFI, reveladas por Franco Mizrahi en este medio.

Un dato no menor. Quien avisó del faltazo es su abogado Marcelo Rocchetti. Eso genera no pocas suspicacias, ya que Rochetti fue jefe de Gabinete de Cristian Ritondo cuando ejercía como ministro de Seguridad de Vidal. Ahora Ritondo integra la Bicameral de Inteligencia por parte del PRO.

Como dato adicional, una investigación de La Nación reveló que Rochetti compartía negocios con Alfredo “Freddy” Lijo, el hermano del juez Ariel Lijo. El caso fue judicializado por Elisa Carrió y Rochetti renunció a su cargo como jefe de Gabinete de Ritondo.