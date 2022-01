La insólita defensa de Larreta por la Gestapo antisindical: "No hay delito"

El jefe de Gobierno porteño se refirió a la investigación sobre la “Gestapo antisindical”, durante la gestión de Cambiemos y justificó el accionar de la exgobernadora. Además defendió su funcionario y explicó por qué no lo va a desplazar.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se refirió a la "Gestapo antisindical" durante la gestión de María Eugenia Vidal y Mauricio Macri para perseguir a sindicalistas opositores y protagonizó fuertes contradicciones al repudiar la palabra "Gestapo" pero afirmar que al dirigente sindical de la construcción de La Plata, Juan Pablo "Pata" Medina, "lo persiguió María Eugenia Vidal" y que "fue preso en su gobierno", para luego intentar aclarar que "lo persiguió en el sentido de que impulsó las denuncias".

En dos entrevistas a Perfil y La Nación, Rodríguez Larreta defendió a Mauricio Macri y María Eugenia Vidal en el marco de la causa por la "Gestapo antisindical" y el espionaje en el que él también fue víctima. "No veo ni vi jamás en él (por Mauricio Macri) una vocación de espiar. Jamás. No creo que él tenga nada que ver con eso. Sí tenemos en la Argentina un problema con el servicio de inteligencia desde hace décadas", sostuvo Larreta en la entrevista a Perfil.

En este marco, fue interrogado por la reunión de la Gestapo y en su intento de desviar el tema terminó protagonizando un exabrupto: "No sé por qué alguien puede filmar un video así de una reunión. Pareciera que separamos lo importante de lo accesorio. Acá lo importante es que María Eugenia Vidal dio una pelea contra las mafias, contra Juan Pablo 'Pata' Medina, que fue un delincuente. Lo dijo la Justicia. El fallo de la Justicia no tiene nada que ver con la investigación de esos empresarios de la construcción", remarcó y lanzó: "A Medina lo persiguió María Eugenia Vidal. Fue preso en su gobierno. Lo persiguió en el sentido de que impulsó las denuncias".

El jefe de Gobierno porteño también intentó justificar por qué Vidal demoró diez días en salir a hablar sobre la causa pero no pudo y corrió el centro de debate. "Bueno, pero lo explicó. Además, lo que está detrás de eso es su batalla contra las mafias. Estamos hablando del 'Pata' Medina, que la Justicia dijo que era un delincuente. La pelea de Vidal era contra Medina, Marcelo Balcedo y otros extorsionadores. Ella aclaró la situación de la reunión", lanzó en La Nación.

Por otra parte, defendió al ex director de Asuntos Jurídicos de la AFI, Sebastián De Stéfano, que actualmente dirige Subterráneos de Buenos Aires, quien aparece en el video del caso “Gestapo” y afirmó que "de lo que salió públicamente -el video-, no se desprende que haya cometido ningún delito". "Está en una reunión", defendió. "No tenía ningún cuestionamiento. En el video no hay ningún delito que él haya cometido. No hay ningún problema en su nombramiento. No tenía ningún antecedente ni causa. Tampoco ahora", defendió en diálogo con Perfil.

Por último, fue consultado por los espionajes en la AFI durante la gestión de Mauricio Macri en las que él fue espiado. Ante la consulta sobre su creía que fueron “cuentapropistas” de la AFI, Larreta defendió a Macri: "No sé quién fue. Eso lo tiene que investigar la Justicia. Sí sé que Macri no tiene nada que ver con esto".