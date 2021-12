Imputaron a Marcelo Villegas, el exminitro de Vidal que armaba causas contra gremialistas

La fiscal Ana Russo requirió medidas de prueba al juez Ernesto Kreplak para iniciar la investigación por la denuncia por armado de causas del exfuncionario contra los gremios. Buscan identificar a quienes participaron de la reunión.

El exministro de Trabajo de Vidal durante el gobierno de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, Marcelo Villegas, está cada vez más complicado: la fiscal federal de La Plata Ana Russo lo imputó e impulsó una investigación tras los hechos denunciados por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Un video lo mostró como parte de una "gestapo antisindical". Junto a empresarios y espías avanzaban en el armado de causas contra gremialistas que tenían el aval del procurador bonaerense, Julio Conte Grand.

La representante del Ministerio Público Fiscal presentó el requerimiento de instrucción ante el juez federal de la Plata Ernesto Kreplak a quien le solicitó, además, que identifique a todos los que participaron de aquella reunión, organizada en junio de 2017, a la que habrían asistido tres exfuncionarios de la central de espías, informaron a Télam fuentes judiciales.

Al dar impulso a la causa, la fiscal Russo pidió una serie de medidas de prueba y al referirse a los hechos, que aún no calificó, citó la Ley Nacional de Inteligencia, por lo que fuentes judiciales observaron que la investigación podría estar dirigida a determinar si esa norma fue quebrantada, entre otros posibles delitos.

La denuncia que dio origen a esta investigación fue presentada ayer por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, quien a través de un escrito de tres páginas describió el hallazgo de los videos en los que "podrá observarse la organización de una estrategia para impulsar una investigación en la que se logre el enjuiciamiento de personas vinculadas a la práctica sindical. centralizada en la actividad de la construcción desarrollada en la Ciudad de La Plata".

La justicia deberá determinar qué hacía ese video en manos de la AFI y si lo que allí quedó registrado es efectivamente la planificación de una estrategia para perseguir a dirigentes a los que el gobierno de Vidal consideraba adversarios políticos o enemigos.

De aquella reunión participaron el exministro Villegas, Adrián Grassi (exsubsecretario de Justicia de la Provincia de Buenos Aires), Roberto Gigante (exministro de Infraestructura bonaerense), el senador provincial de Juan Pablo Allan, el intendente de La Plata, Julio Garro y cinco empresarios, según surge del texto de la denuncia.

Luego de conocidos los videos que forman parte de la denuncia, trascendió además que las otras tres personas sentadas en la mesa y presentadas como "Diego", "Sebastián" y "Darío" que no habían sido identificadas en la presentación judicial- eran funcionarios de jerarquía de la AFI que conducían entonces Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

La propia vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a referirse a la "Gestapo antisindical" y ahora le apuntó a dos exfuncionarios de la AFI durante la gestión de Mauricio Macri. Expuso en sus redes sociales que Diego es Dalmau Pereyra, exjefe de Contrainteligencia de la AFI; Darío es Biorci, cuñado y exjefe de Gabinete de Majdalani, y Sebastián es De Stéfano, es jefe del área de jurídicos de la central de espías. "Papá Noel, la Gestapo y el cuento de los cuentapropistas", arrancó su hilo de tuits.

En una serie de mensajes, CFK se refirió a Diego Dalmau Pereyra, exDirector Operacional de Contrainteligencia de la AFI de Macri, Arribas y Majdalani. Dalmau Pereyra es uno de los que figura en el video en el que el exministro vidalista Marcelo Villegas dijo que quería "una Gestapo" contra los sindicatos. "Biorci y Dalmau Pereyra acompañaron a Silvia Majdalani y fueron presentados como sus dos principales colaboradores cuando se realizó el traspaso de funciones en diciembre del 2015", apuntó Fernández de Kirchner.

Asimismo, con ironía, la vicepresidenta se refirió a la resolución de la Cámara Federal macrista que la semana pasada determinó que no existió una asociación ilícita para hacer vigilancia política sobre políticos, propios y opositores, periodistas y sindicalistas y así revocó el procesamiento de Arribas y dictó la falta de mérito para Macri. El argumento que dieron los jueces es que los espías eran agentes cuentapropistas que que no respondían a un funcionario. "Mirá qué casualidad hoy es 28 de diciembre, por si no te acordás es el Día de los Inocentes y también el fin del cuentito de los cuentapropistas", lanzó Cristina Kirchner.

Por su parte, la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, al referirse al material que encontraron al hacer una limpieza de los discos duros, en diálogo con Télam, dijo: "Los videos muestran esta reunión del 15 de junio de 2017, donde hay mesa judicial de la provincia de Buenos Aires armada por la mafia de Vidal".

Según detalló la funcionaria, de esa reunión participaron Villegas, el ministro de Infraestructura (Roberto Gigante) y el exsubsecretario de Justicia de la provincia (Adrián Grassi), además de un senador (Juan Pablo Allan), el intendente de La Plata (Julio Garro), y cinco empresarios.

En los audios de los videos se lo escucha al entonces ministro de Trabajo de Vidal decir: "Créeme que si yo pudiera tener, y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte, si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría". Las declaraciones las pronunció en una reunión en el Banco Provincia de La Plata, frente a empresarios de la construcción.

En ese encuentro, los funcionarios garantizaban a los empresarios que tenían una estrategia coordinada con el Poder Judicial y avalada por "Nación y provincia". La misma buscaba impulsar una investigación en la que se logre el enjuiciamiento de diversas personas vinculadas a la práctica sindical centralizada en la actividad de la construcción.

En la reunión, de la que además participaron Marcelo Jaworski, director general de Copetro; Fabián Cusini, constructor y organizador inmobiliario, presidente de Agrineco; Fernando Sacrachi, Director de ACIP; Guillermo Moretto, Presidente del Colegio de Arquitectos de La Plata, tres personas que no pudieron ser indentificadas y otras tres solo mencionadas con el nombre de pila, el entonces ministro de Trabajo bonaerense también explicó que el plan no era solo ir contra los sindicatos, sino también contra los trabajadores públicos. "Las leyes son las leyes, tengo que modificar la ley 10.430, sacarles estabilidad a los empleados públicos de la provincia, cosa que por ahí dentro de 100 años un nieto mío lo vea", pregonó Villegas.

Tres meses después de esa reunión, el 27 de septiembre, el titular de la Uocra en La Plata, Juan Pablo "Pata" Medina, fue detenido y en esa ocasión las cámaras empresarias y la exgobernadora, María Eugenia Vidal, y el expresidente Mauricio Macri celebraron la situación. "La amenaza no es el camino; hoy no hay lugar para el apriete; no vamos a convivir con eso, hay una Justicia que no está dispuesta a convivir con eso", dijo en ese entonces la gobernadora.