El "Pata Medina de Télam": el otro sindicalista que persiguió el macrismo con Lombardi y Majul a la cabeza

Denuncian que la "Gestapo antisindical" de la Provincia también funcionó en los medios públicos con Lombardi. Las operaciones periodísticas.

Hubo otro denominado "Pata Medina" que persiguió el macrismo y le armó causas, según denuncian desde el sindicato. Así lo llamaron los operadores periodísticos de Cambiemos. Se trata de del gremio de prensa SITRAPREN, que representa a los trabajadores de la Agencia Télam. El apuntado fue Luis Giménez, Secretario General del mismo.

Así lo denunciaron desde ese sindicato: durante la gestión de Hernán Lombardi en los medios públicos se utilizó una persecución similar a la que armó el exministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, en la provincia de Buenos Aires según se pudo ver en el reciente video difundido.

"Desde el Sindicato de Trabajadores de Prensa (SITRAPREN), representante del colectivo de trabajadoras/es de Télam, rechazamos y repudiamos los hechos confirmados públicamente, esto es, que Cambiemos tenía una estrategia coordinada con el Poder Judicial para impulsar investigaciones con el fin de lograr el enjuiciamiento de diversas personas vinculadas a la actividad sindical", se afirmó desde uno de los sindicatos que representa a los trabajadores de la agencia de noticias del Estado.

En la agencia Télam durante los cuatro años de la administración macrista se vivió una grave situación de antisindicalidad. "Desde el comienzo de dicha gestión las autoridades de Télam desarrollaron una fuerte política antisindical, que allanó el camino para finalmente el 22 de junio de 2018 despedir a más de 350 trabajadores", señalaron representantes del SITRAPREN.

Hasta el Titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, ingeniero Hernán Lombardi, reconoció públicamente, en el Programa Animales Sueltos del 28 de febrero de 2018, la persecución configurada para con esta parte, al señalar: "Nos costó dos años lograr que se le prohíba el ingreso a Télam a Lucho Giménez".

Desde el sindicato recordaron que "el 10 de marzo de 2017, tanto en la escalera interna del edificio de TELAM SE de Bolívar 531, como en el piso de Planta Baja (al lado del puesto de vigilancia) y vereda –lugares donde hay cámaras de control pertenecientes a Télam S.E.-, se arrojaron papeles que contenían la imagen de un ataúd y en su interior estaba colocada la imagen de Giménez. Los mismos tenían el texto “Q.E.P.D. Compañero Lucho Giménez”. No obstante, Télam SE nada hizo al respecto, ni siquiera constató en las grabaciones de vigilancia quien había arrojado los panfletos amenazantes, ni repudió el hecho".

Sobre la operaciones periodísticas en su contra, en octubre de 2017 recurrieron al programa televisivo "La Cornisa", conducido por Luis Majul, para elaborar un informe contra nuestro secretario general al que no casualmente titularon: "El Pata Medina de Télam". El mismo se armó con información sesgada que proporcionó Télam tras obtener previamente informes falaces solicitados a la Oficina Anticorrupción a cargo de Laura Alonso y al Ministerio de Modernización. Luego de la emisión del programa, Télam inició un sumario administrativo irregular en el cual negó el derecho de legítima defensa y debido proceso, convocando a lxs dos trabajadorxs que participaron en el informe de "La Cornisa" y "espontáneamente" se presentaron otros tres.

En un comunicado difundido ayer tras el video de Villegas, desde SITRAPREN informan: "En diciembre de 2017, los funcionarios encabezados por el entonces presidente del Directorio, Rodolfo Pousá, y el titular del Sistema Nacional de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, con esa serie de elementos absolutamente falsos preconstruidos impulsaron una causa judicial desde el punto de vista laboral contra nuestro secretario general, elaborada mediante los testimonios falaces de cinco personas sobre las cuales "trabajaron" y luego premiaron".

Suman que "finalmente, en abril de 2018, la Oficina Anticorrupción presentó una denuncia en Comodoro Py contra nuestro secretario general con los mismos argumentos pre-armados, desarrollando un relato cargado de datos falsos. Oportunamente, el juez de la Cámara Federal Martín Irurzún había resuelto que correspondía adoptar la falta de mérito, pero quienes se manifestaron en contra fueron precisamente, los jueces que Macri puso en la Cámara, Leopoldo Bruglia y Pablo Daniel Bertuzzi".

Además afirmaron desde el gremio periodístico: "No obstante, no es casualidad que en esa causa no se hayan constituidos como querellantes ni la OA, ni Télam, quienes conocían las verdaderas intenciones ocultas tras la persecución e intento de deslegitimación de nuestro secretario general generada mediante acusaciones falaces. A partir del mes siguiente, mayo de 2018, en Télam no hubo más negociación colectiva, el Directorio tras arremeter contra nuestro secretario general pretendiendo disciplinar al conjunto de trabajadores/as, sistemáticamente violó la normativa que rige las paritarias, por lo cual, SITRAPREN acudió a la Justicia. En junio de 2018, despidió ilegalmente a 357 compañeros/as cometiendo el más terrible ajuste y vaciamiento en la historia de Télam, situación por la cual aún hoy continuamos luchando para poder cerrar el reclamo judicial".

Y cierran su comunicado: "Por todo ello, no nos sorprende la información que hoy tomó conocimiento público, porque la sufrimos en primera persona, y todavía seguimos luchando para que la verdad triunfe, porque las nuevas autoridades de Télam, encabezadas por Bernarda Llorente, parecen desconocer que en nuestro país funcionó una mesa judicial macrista que persiguió a dirigentes sindicales, algo que demuestran al continuar impulsando la demanda laboral oportunamente iniciada por Cambiemos".