Allanamientos y persecución: la denuncia de sindicalista contra Macri

Se trata de Etin Ponce, líder del sindicato lácteo con uno de los mejores salarios del país.

El secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (ATILRA), Héctor "Etín" Ponce, denunció que durante el macrismo fue hostigado mediante once allanamientos y también el bloqueo de cuentas del sindicato. El gremio era perseguido por los altos sueldos que cobran los empleados del sector y por el intento de flexibilizar convenios laborales.

"Sufrí once allanamientos, nada menos que once, no solamente en nuestra organización sino yo en forma particular y fuimos perseguidos permanentemente. Tuvimos nuestras cuentas bloqueadas y todo se hace para intimidar, para molestar", indicó Ponce, quien además comentó que el objetivo del macrismo era atacar a los defensores de los trabajadores.

Ponce recordó que a los sindicalistas y a los abogados laboralistas se los atacó de forma virulenta por parte del macrismo. "Decían que éramos una mafia y que éramos unos corruptos", denunció Ponce en diálogo con la AM750.

El sindicalista recordó que el entonces presidente Mauricio Macri había pedido ante sindicalistas como el dirigente petrolero, Guillermo Pereyra, la detención de Ponce. "Vivíamos seguidos por gente todo el tiempo", aseguró Ponce, quien recordó que el viernes pasado asumió un nuevo mandato en la ATILRA luego de ser electo por los afiliados.

El dirigente contó que vive en Sunchales, Santa Fe, y que notaba cuando lo seguían porque eran autos que no pertenecían a la pequeña ciudad y que lo perseguían a sus oficinas, al centro de salud que tiene el gremio y a su vivienda.

Denunció que querían hacer desaparecer el gremio

Ponce reveló que el gobierno macrista expresó intenciones de hacer desaparecer a la ATILRA y nombró a los ex vicejefes de Gabinete, Gustavo Lopetegui y Mario Quintana, como artífices de esa estrategia.

"Un grupo pequeño de empresarios en presencia del ministro de Agroindustria Etchevehere pidió la desaparición del sindicato", contó el gremialista y aseguró que tanto él como la organización sindical que representa fueron víctimas de amedrentamientos, como persecuciones, espionaje y allanamientos.

El sindicalista nombró Quintana y Lopetegui, quienes eran fundadores de la empresaria láctea en Pampa Cheese. "Lopetegui estuvo al lado del presidente, jugaba en un mostrador y en el otro", sostuvo y afirmó que está dispuesto a "pagar el precio" para "vivir con dignidad".

El sindicalista adelantó que evalúa presentarse ante la Justicia como querellante en la causa por la Gestapo Antisindical revelada por el video del ministro de trabajo bonaerense de Marcelo Villegas, quien pidió perseguir sindicalistas opositores.