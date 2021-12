La insólita defensa de Cornejo a la Gestapo de Vidal: "No sé"

Al mendocino le tocó hablar sobre el escándalo que involucra a exfuncionarios bonaerenses y, tras desentenderse y negar haber visto el video, lanzó una insólita explicación.

De visita en el estudio de A24, el exgobernador de Mendoza y actual senador, Alfredo Cornejo, tuvo que hablar sobre el video que muestra a los exfuncionarios de María Eugenia Vidal hablando sobre una "gestapo antisindical" y, tras haber negado que vio el video e intentar desentenderse del tema, esgrimió una insólita defensa.

Al inicio de la entrevista, y tras la cumbre de Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo aseguró que en la reunión macrista "no se habló" del escándalo que involucra a exfuncionarios bonaerenses que respondían a María Eugenia Vidal. "Ni siquiera he visto el video. Recién empecé a verlo con poca claridad y no tengo una opinión formada", aseguró el legislador.

"Lo que sí queda claro es que los que grabaron son la misma gente de Inteligencia. La misma gente que estaba en la reunión grababa, tomando pruebas de eso. Esa es mi primera interpretación", compartió como si no fuera relevante la presencia de funcionarios de la AFI en una reunión en la que acordaban cómo acorralar judicialmente al movimiento sindical argentino.

"Creo que, en temas de Inteligencia, hay muchas cosas en las que el Estado argentino está en deuda y los distintos gobiernos porque la tarea es útil para la administración del Estado, la defensa nacional, para las relaciones internacionales. Es una de las funciones indelegables del Estado", expresó Cornejo intentando, nuevamente, pasar por alto semejante noticia.

"Tergiversada a persecución de dirigentes políticos o sindicales o lo que sea, es una deformación que la Justicia tiene que sancionar de una vez", propuso.

"Hay un funcionamiento muy concreto de reportar a temas que son políticos", reconoció al tiempo que sugirió que "no hay que caer en la tentación de eliminar toda tarea de inteligencia". "La profesionalización de esos organismos es una materia pendiente de la democracia. El compromiso tiene que ser el de poner gente profesional, no hay profesionalismo en la tarea", propuso desmarcándose por completo de lo que se le había preguntado y que incluye a su espacio político.

Tras sugerir que "habría que despolitizar la discusión", el radical fue increpado por la periodista que le recordó: "Más allá del delito que se va a investigar en el armado de causas, una de las frases polémicas que dejó Villegas, y le pregunto si no la vio, es 'si yo pudiese tendría una Gestapo para embestir contra el sindicalismo'".

"'Si yo 'pudiese' es que no podría", defendió Cornejo entre risas. "Eso quiere decir que hay controles institucionales que todavía funcionan", agregó.

Sobre el contenido altamente nazi que pone al descubierto el video, el radical insistió con su absurda defensa y expresó: "No repudio lo que no sé. Puede estar descontextualizado, Gestapo no es nada que nos deba enorgullecer"

"No debemos manchar: hay dirigentes sindicales que lo hacen muy bien y dirigentes que cometen delitos en el desarrollo de su tarea", añadió.

A continuación, tras ser consultado sobre si el radicalismo pidió explicaciones del macrismo en torno al fundionamiento de la AFI en el que entró el espionaje ilegal a familiares de las víctimas del ARA San Juan, el mendocino simplificó: "Lo único que recuerdo es que se decía que estaban intervenidos los teléfonos de varios dirigentes".

"Había una investigación donde alguien dijo que tenía intervenidos a varios gobernadores, yo entre ellos. Y ni intenté verificarlo, le pregunté al ministro del Interior y respondió categóricamente 'no'", completó.