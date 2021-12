La CGT, sobre la Gestapo de Vidal: "Vienen orquestadas desde centros de conducción"

El dirigente habló sobre el video que muestra a exfuncionarios de Vidal hablando sobre una "gestapo antisindical" y definió que la noticia "dejó al desnudo la ideología" macrista.

El titular de UPCN y Secretario Adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez, habló sobre el video que muestra a los exfuncionarios de María Eugenia Vidal hablando sobre una "gestapo anti sindical" y sentenció que "una declaración tan brutal como paralelizarse con la Gestapo nazi dejó al desnudo la ideología de esta gente".

"Es apabullante esa novedad del gobierno anterior. De cualquier manera, aunque no teníamos la declaración, sabíamos perfectamente bien que había toda una política anti sindical, antiperonista en un montón de aspectos con dirigentes del movimiento obrero como de la política que en aquel entonces era oposición", compartió Andrés Rodríguez en diálogo con El Destape Radio.

"Estos ejemplos son negativos en la vida democrática de un país", definió. "De cualquier manera, a lo mejor no tuvieron el tiempo suficiente para perseguir a todos, realmente es condenable", criticó.

En esa línea, sobre la relación de la central obrera con el Gobierno de Mauricio Macri, el dirigente aclaró que "la CGT no tuvo ninguna vinculación más que la institucional". "Era un gobierno democrático y elegido por el pueblo, en ese sentido hicimos bastantes tratativas para defender las leyes laborales y la protecciónde los trabajadores. Como eso no sucedió, hicimos cerca de cuatro paros generales y movilizaciones que fueron históricas", aclaró.

"El enfrentamiento existió, el conflicto existió y, por lo tanto, jamás nos sometimos a los designios del gobierno de Macri. La CGT en aquel momento hizo la unidad entre las tres que había en ese entonces, en 2016", insistió.

Hacia el final de la entrevista, tras ser consultado sobre la habitual práctica macrista de espionaje ilegal, Rodríguez consideró que "estas cosas no se hacen de forma líbera, son realidades que vienen orquestadas desde centros de conducción".

"Sospechamos que tienen que haber habido componentes del gobierno que estuvieron comprometidos con este tipo de políticas. No sé si Macri en particular (no sabía del espionaje particular a sus propios funcionarios), pero sí creo que esto no se hace", concluyó.