La respuesta de Mauricio Macri a Cristina Kirchner por el gasoducto: "Mamá"

Cristina Kirchner antes había desmentido al ex presidente, quien criticó el acto del domingo. Ahora volvió a insistir.

Otra vez, el ex presidente Mauricio Macri le volvió a responder a Cristina Kirchner. La Vicepresidenta antes lo había desmentido por sus dichos sobre el gasoducto Néstor Kirchner y le dijo: "Ahora se entiende por qué su mamá lo castigaba por mentir", lanzó Fernández de Kirchner.

El ex presidente de Boca le retrucó: "Y no se meta con mi madre, Vicepresidenta, que fue una buena madre", escribió. Sobre el gasoducto, Macri tuiteó: "La Vicepresidenta me acusa de no haber construido gasoductos. ¿Para qué iba a hacerlo, si nos había dejado sin gas para transportar? Su gobierno y el de su marido fueron desastrosos en energía, los peores de la historia: cayó la producción casi todos los años, multiplicaron las importaciones y los subsidios".

"En Vaca Muerta prácticamente no habían hecho nada. Cuando llegamos recuperamos la producción de gas, multiplicamos por cinco la actividad de Vaca Muerta y recién ahí, gracias a ese éxito, sí se volvió necesario un gasoducto nuevo. Lo dejamos listo para arrancar la obra", expresó Macri.

Y cerró Macri el mensaje con un gráfico: "Había que apretar un botón. Pero no lo hicieron, se comieron dos inviernos de precios altos y recién ahora lo inauguran, después de hacerle perder al país 6.000 millones de dólares por su ineficacia y sus negocios. Y no se meta con mi madre, vicepresidenta, que fue una buena madre".

Antes, CFK le aclaró: "Entre 2003 y 2015 se instalaron 3.211KM de gasoductos troncales y 290.690 HP en plantas compresoras que permitieron ampliar la capacidad de transporte de producción de gas nacional en 26 millones de m3/día", explicó a través de su cuenta de Twitter. "Entre 2016 y 2019 se instalaron 53KM de gasoductos troncales y 3.100 HP en plantas y turbocompresoras, cifras que -como los propios valores indican- no tuvieron impacto alguno en el sistema de transporte", comparó. Los datos los había compartido en la presentación que encabezó junto al presidente Alberto Fernández y el ministro y precandidato a Presidente, Sergio Massa.

Tras la inauguración del GPNK en Salliqueló, Macri había señalado desde sus redes sociales: "El Gobierno anuncia con bombos y platillos un gasoducto que llega tres años tarde y cuya demora le costó a la Argentina más de 5.000 millones de dólares. En 2019 dejamos la licitación lista y el financiamiento preparado. Solo tenían que avanzar. En lugar de eso, tuvimos discursos rimbombantes sobre soberanía, autoabastecimiento e independencia".

Macri dijo que "en energía, como en los gobiernos kirchneristas anteriores, volvieron a fracasar" y aseguró que en 2015 su gestión recibió un déficit energético que llamó "brutal". De todas maneras, Macri felicitó a los "ingenieros y a las constructoras por una obra formidable, a pesar de que por el apuro y la falta de previsión del gobierno costó 800 millones de dólares más de lo que habría costado en condiciones normales". Luego de disculparse porque no llamar al gasoducto por su nombre oficial, dijo que "la historia del gasoducto es otro ejemplo de las oportunidades, los millones y el tiempo que perdimos los argentinos por la obstinación del kirchnerismo de destruir cualquier cosa que estuviera hecha por nosotros".