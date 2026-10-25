Garrote y zanahoria: la intervención directa de los enviados de Trump para salvar a Milei

Milei con Peter Lamelas y los enviados del Departamento de Eestado

Hace explícito casi todo. Cuando Peter Lamelas advierte en público que el salvataje de Estados Unidos es para Javier Milei y no para la Argentina, el mensaje incluye algo más, que el embajador de Donald Trump transmite en privado a sus interlocutores. El respaldo no es para Patricia Bullrich, la desertora serial que se prepara otra vez para ser candidata. Con el riesgo país arriba de 700 puntos y la economía en recesión, al cubano-americano no le gusta nada el juego de la enemiga íntima que los Milei admiten en el corazón del poder.



Estrella de la Argentina Oil & Gas de Neuquén, el embajador prometió un nuevo salvataje para Milei si el pueblo argentino se porta bien y sigue acompañando a la derecha en 2027. Para el delegado de Donald Trump, la conspiración de Bullrich está dañando al presidente.



Al día siguiente de su discurso en Neuquén, Lamelas fue a visitar a Karina Milei a la Casa Rosada en un nuevo mensaje a dos puntas: la avanzada que anticipaba la llegada a Buenos Aires de los funcionarios del departamento de Estado Christopher Landau y Juan Pablo Segura, una foto más para el álbum de las relaciones carnales y, también, una señal a la interna del gobierno.

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Lamelas distingue a Karina y ya no habla de Santiago Caputo, como lo hizo -tal vez mal informado- en su presentación ante el Senado de Estados Unidos, en julio de 2025. El magnate del negocio de la salud que es vecino de Donald Trump en Palm Beach cambió cuando vio que el asesor estrella promocionaba un backchannel con la consultora de Leonardo Scaturicce, el lobbysta Barry Bennett y la ex periodista de Infobae Soledad Cedro. Tal vez haya actualizado su precaución cuando se enteró del nuevo viaje que, según cuentan en Casa Rosada, Santiago hizo a Washington hace 10 días, en una escala de la que nada se informó.



La astucia infinita del Mago del Kremlin disimula sus derrotas. Caputo se coló en la visita que Lamelas, Landau y Segura le hicieron a su tío en el ministerio de Economía el jueves último y fue el que mejor vendió el encuentro con los enviados de Trump en sus redes sociales. Al día siguiente, volvió a posar con su tío y el embajador en la cena de la Fundación Faro en el Yacht Club de Puerto Madero, como lo mostró Infobae.



El desembarco de Landau a Argentina y Paraguay parece mitad respaldo, mitad llamado al orden. El número 2 de Marco Rubio en el Departamento de Estado es un hombre clave y fue embajador de Trump en México. “Creo que no hay otro país en todo el mundo con el cual estamos tan alineados como el gobierno de la Argentina”, dijo en conferencia de prensa. En ningún lugar, es cierto, las órdenes de Trump penetran como en el país de Milei. “No van a encontrar nunca a alguien como él”, dice en referencia al presidente argentino un funcionario histórico de Cancillería.



Trump traicionó la ilusión libertaria de cambiar su alineamiento histórico con el Reino Unido en el tema Malvinas. Como contó El Destape, usó a Milei como instrumento de negociación. Primero se reunió con el laborista Andy Burnham y consiguió el apoyo británico en Medio Oriente para respaldar a Arabia Saudita. Después, le pegó en la línea de flotación a la estrategia del neomalvinero Milei.

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Milei con Peter Lamelas y los enviados del Departamento de Eestado

Marco Rubio no tiene por el presidente argentino la misma estima que Lamelas. Con un llamado telefónico, el secretario de Estado decidió amonestar a Milei en forma pública y directa. En la forma está el fondo. La distancia que separa Foggy Bottom -donde se ubica el cuartel general de Rubio- de Dupont Circle, el barrio donde está la sede de la embajada en Washington, es de apenas de 10 cuadras. Rubio le podría haber pedido a Milei que se acercara para charlar en forma personal durante las 36 horas del viaje que hizo para hablar ante la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Pero prefirió llamarlo por teléfono el viernes 16 de octubre, cuando el ex panelista recién había aterrizado en Buenos Aires. ¿Cuál fue el mensaje? La comunicación oficial aporta menos que los datos de los últimos días.



El proyecto de La Libertad Avanza para sancionar a empresas que operan en Malvinas, que cayó mal en Estados Unidos, entró en zona pantanosa en el Congreso y el martes en el plenario de comisiones de Diputados se verá si avanza o no. Landau lo blanqueó a su manera en la conferencia con Pablo Quirno: “Estamos obviamente viendo los intereses de nuestras empresas. Es natural que cualquier país se preocupe por eso, pero respetamos el proceso legislativo de la gran nación argentina”. A eso se suma, la decisión de Trump de eliminar el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, donde se trata el reclamo argentino por la soberanía en las islas.

El presidente está fuera de órbita, como se vio en España y en el discurso en la Fundación Faro. Aunque Lamelas lo sostiene y la familia judicial le garantiza impunidad con fallos como el de Marcelo Martínez de Giorgi, Milei tiene que transitar un campo minado, resultado del plan que él mismo diseñó.



“Eso es una elucubración por parte del Círculo Rojo, que siente un profundo desprecio por mi persona porque o no le gustan los modos o porque les saque un montón de negocios”, le dijo el jueves Milei a Jonathan Viale. Toda una confesión del momento que atraviesa su gobierno. Bullrich es el nombre de recambio para los actores de poder que lo ven agotado como mal menor y rechazan el regreso del kirchnerismo al poder.



Milei puede argumentar que le sacó el negocio de los gasoductos a Paolo Rocca para dárselos a los indios de Welspun o abrir las puertas a los dueños del Inter de Miami, pero a Héctor Magnetto le acaba de hacer una ofrenda histórica. El presidente definió a Clarín en Madrid como un “un medio corrupto”, justo cuando el Tribunal de Defensa de la Competencia aprobó la entrega de 6 millones de clientes de telefonía móvil a Metrotel, un comprador a medida de Clarín. Con ex directivos y accionistas del holding de Héctor Magnetto: al ceo de Metrotel, Sebastián Bardengo, se suman ahora Ralph Booth y Luis Maria Blaquier como accionistas. Booth fue socio de Magnetto durante dos décadas y ya en 2013 apareció como comprador de lo que le sobraba. Entonces, en pleno conflicto con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, una nota del diario Perfil anunciaba: “Ralph Booth, el socio de Clarín que podría quedarse con Cablevisión”. El pasamanos acaba de concretarse.



“Es un medio que se puso de acuerdo con un conjunto de delincuentes políticos para voltear un gobierno para que le licuen la deuda y perjudicar a los tenedores”, dijo el presidente en España. Bullrich no piensa lo mismo. Al contrario, le debe parte de su carrera a los acuerdos políticos y judiciales que firmó con la comandancia de la calle Tacuarí. Tampoco Diego Santilli diría lo que dice Milei. El jefe de Gabinete, que controla el ENACOM, se jacta en privado de haber cerrado un armisticio con Clarín en nombre de los Milei. El gigante de las telecomunicaciones descorcha: Milei dio por buena la mamushka que está detrás de Metrotel y Tuenti, la marca que se queda con los clientes que eran de Telefónica.

El viernes en Puerto Madero, Milei volvió a insultar a periodistas reconocidos y los mandó a la hoguera con un nivel de violencia peligroso que generó repudio de sectores muy diversos. Pero el presidente comparte con los dueños de medios que maldice la ofensiva para dar de baja el Estatuto del Periodista. Con el Gerente de Relaciones Institucionales y Comunicaciones de Clarín, Martín Etchevers, como presidente ADEPA, la entidad patronal activó encuentros con senadores para asegurar que el Estatuto sea derogado. No quieren tampoco que prospere el nuevo proyecto que presentó FATPREN, el sindicato que reúne a los trabajadores de prensa de todo el país.



En el Senado admiten que hace algunas semanas Etchevers y la conducción de ADEPA lograron lo que querían: tuvieron un encuentro reservado con Carolina Moisés, la senadora jujeña que preside la comisión de Libertad de Expresión, está enfrentada al kirchnerismo y también presentó un proyecto propio para evitar que el Estatuto pierda vigencia el 31 de diciembre. Todo es lobby y nada se informa ni se publica. La demanda transversal incluye al Grupo América, de José Luis Manzano y Daniel Vila, sindicado como uno de los ideólogos del plan inicial para derogar el Estatuto junto con la reforma laboral.



Manzano volvió a ser noticia en los últimos días, cuando se hizo pública la compra del 33% de las acciones de Javier Negre en Right News Media. Así confirmó la primicia absoluta que dio El Destape hace casi un mes. Negre ya hizo el duelo por Fernando Cerimedo y encontró en Manzano un reemplazante de enorme plasticidad para expandir la plataforma mediática de la extrema derecha a nivel global.



Tal como reveló este medio, Manzano y Negre se dejaron ver por primera vez a principios de septiembre en Caracas y Bogotá: llegaron en un avión privado y se alojaron en el mismo hotel. En ese desembarco, contaron quienes los vieron, Negre era el más exaltado y se presentaba a sí mismo como un representante de Marco Rubio. Juntos volvieron a mostrarse en Nueva York durante la semana de la Asamblea de la ONU, según admite un testigo de la nueva sociedad. Finalmente, el 15 de octubre, Negre le entregó a Manzano una distinción en la Hispanic Heritage Gala.



Manzano no solo se asoció con el dueño de La Derecha Diario: además vendió sus acciones en La Séptima, el medio español que la derecha bautizó como TelePedro por su alineamiento con Pedro Sanchez. Eso sí: no se desprendió de Telefónica del Perú ni dio marcha atrás con la compra de las acciones que pertenecían al estado español.



Los movimientos de los actores de poder transcurren de espaldas a la sociedad, a años luz de sus preocupaciones. El récord exportador no alcanza para salvar a la economía de la recesión. Milei lo hizo. El EMAE de agosto confirmó que el plan Caputo no ofrece signos vitales. Lo muestran los datos del INDEC: si se excluye la pandemia, la caída de la actividad en 2026 ya es la tercera más alta desde 1993. Peor que en 2000, 2002 y 2018 y solo por detrás de 2001 y 1995.

El derrumbe del consumo no encuentra fondo. Los gobernadores ya saben que octubre volvió a dar negativo y la recaudación del IVA acumula ahora 12 meses consecutivos de caída. Así se lo dijo a El Destape uno de los gobernadores que estuvo en el encuentro del peronismo en la casa de La Pampa y así lo indican los datos diarios de coparticipación que reúne la Dirección de Asuntos Provinciales del Ministerio de Economía.



Fue uno de los temas de los que se habló en el encuentro en el que estuvieron presentes 10 dirigentes del PJ y Gildo Insfran se conectó vía Zoom. Las distintas corrientes de lo que por ahora sigue siendo Fuerza Patria coincidieron: cuatro meses después de asumir como reemplazante de Manuel Adorni, Santilli todavía no consiguió los votos para suspender las PASO. La defensa de las primarias tiene el consenso absoluto que pocas cosas consiguen. Pero si Luis Caputo abre la billetera, reconocen en el PJ, las cosas se pueden complicar. El encuentro era una demanda de Germán Martinez y Jose Mayans, los jefes de bloque que reclaman orientación para las discusiones que quedan hasta fin de año.



Con Milei debilitado, la disputa pasa por ver quién se queda con el peronismo. Después de casi tres años, Sergio Massa volvió a hablar en público y se posiciona. El ex ministro de Economía habla con Cristina, pero también con Axel Kicillof. Difícil parece todavía la visita que le reclaman al gobernador los leales a la ex presidenta. La próxima cita es el Congreso del PJ bonaerense que debería transitar sin conflictos.



Mientras al lado de CFK le facturan que no la visita, Kicillof se queja de que un día lo acusan de traidor y al otro día le piden que vaya a San José 1111. “Aunque se junten seis horas, no van a poder resolver las diferencias”, dice una de las personas que más conoce a Kicillof.



La otra gran coincidencia es que todos necesitan un triunfo de Lula ante Flavio Bolsonaro este domingo.De visita en Argentina durante la última semana, la reconocida filosofa brasileña Marilena Chaui dejó algunas definiciones sobre el bolsonarismo. “No son ellos los que piensan, pero tienen gente que piensa y mucho”, dijo. Chaui, que fue fundadora del PT y ocupó cargos importantes en educación, consideró que el bolsonarismo ganó una batalla decisiva cuando se apropió de la bandera brasileña. Pero también marcó la contradicción que enfrenta la derecha porque Trump quiere las tierras raras y le prometió al sector financiero de su país que va a eliminar PIX en Brasil. Durante la presentación de su libro “Merleau Ponty y la política”, la filosofa consideró que en Brasil no se enfrentan dos propuestas políticas sino dos opciones civilizatorias, una humanizante y otra deshumanizante.