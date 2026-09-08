“Garantismo bobo”: Pullaro criticó a la Justicia bonaerense mientras avanza su reforma penal cuestionada por penalistas

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, criticó la suspensión por 60 días de la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires, y se volvió a posicionar en defensa de una política de seguridad basada en el endurecimiento de las respuestas penales y el punitivismo, una postura que ya oficializó con su reforma penal en la provincia de Santa Fe.

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A través de sus redes sociales, Pullaro calificó como “garantismo bobo” la resolución judicial dispuesta por la jueza Marta Elba Pascual, del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, y sostuvo que los jueces deben garantizar el cumplimiento de las leyes. En ese marco, defendió la baja de la edad de punibilidad y aseguró que Santa Fe ya se prepara para aplicar un esquema similar.

“Ayer una jueza de Lomas de Zamora suspendió la aplicación del nuevo régimen penal juvenil y le pide explicaciones al gobierno de su provincia. El garantismo bobo que no termina de entender la dimensión del problema y busca excusas para no actuar”, escribió el mandatario santafesino a través de su cuenta personal de X (ex Twitter).

Pullaro sostuvo además que “los jueces están para que las leyes se cumplan” y afirmó que la normativa debe impedir que quienes cometen delitos queden sin respuesta por su edad. “En Santa Fe sabemos muy bien lo que pasa cuando los menores son impunes con la excusa de su edad. Roban y matan, y el Estado no puede hacer nada para frenarlos”, señaló.

El gobernador agregó que su administración ya trabaja en la implementación de herramientas destinadas a los adolescentes que entren en conflicto con la ley penal. “Nos preparamos para aplicar la baja en la edad de punibilidad. Tenemos tobilleras electrónicas, institutos de menores y, para los casos más graves, tenemos módulos penitenciarios especializados. La ley se tiene que aplicar”, afirmó.

Una política de seguridad basada en el endurecimiento penal

Las declaraciones de Pullaro se producen luego de que su propio Gobierno apruebe una reforma del sistema penal que generó cuestionamientos de especialistas, abogados y sectores de la oposición por el alcance de las facultades que pretende otorgar a fiscales y fuerzas de seguridad. El proyecto denominado “Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública” fue enviado por el Ejecutivo provincial a la Legislatura en mayo y forma parte de la estrategia que Pullaro presenta como una respuesta al delito complejo y al narcotráfico.

Entre los puntos que despertaron críticas aparecen modificaciones al funcionamiento del sistema acusatorio y una ampliación de las herramientas de intervención durante las primeras etapas de las investigaciones. Desde sectores vinculados al derecho penal cuestionaron particularmente la posibilidad de ampliar las facultades operativas de las fuerzas de seguridad y reducir controles que actualmente dependen de la intervención judicial.

El presidente de la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario, José Nanni, planteó que algunas modificaciones podrían alterar el equilibrio entre las tareas de investigación y los controles destinados a proteger garantías constitucionales. Según su interpretación, la reforma busca devolver a la Policía atribuciones que fueron limitadas con la consolidación del sistema acusatorio.

Entre los aspectos señalados aparece la posibilidad de avanzar con determinadas medidas investigativas con menores niveles de control judicial, además de la recuperación de mecanismos vinculados con la denominada declaración informativa. Los críticos de la iniciativa sostienen que una ampliación de las facultades policiales debe ser acompañada por mayores controles institucionales, capacitación y mecanismos eficaces para evitar abusos.

La discusión adquiere especial relevancia por episodios recientes que involucraron a integrantes de la Policía santafesina. En paralelo al debate legislativo, nueve policías rosarinos fueron detenidos en el marco de una investigación por un procedimiento ocurrido en mayo de 2024, en el que un hombre sufrió graves quemaduras. La causa judicial avanzó sobre la actuación de los agentes y puso bajo investigación la versión inicialmente asentada en el procedimiento policial.