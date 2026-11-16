El ministro de Economía, Luis Caputo, lanzó un pronóstico electoral contundente al asegurar que el presidente Javier Milei obtendrá la victoria en primera vuelta en los comicios presidenciales de 2027, independientemente del contexto. La afirmación ocurrió durante una entrevista radial con el periodista Eduardo Feinmann en el programa Alguien tiene que decirlo, emitido por Radio Mitre.

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Durante el diálogo, el funcionario analizó el comportamiento de los votantes y descartó de plano la posibilidad de que la oposición logre capitalizar un eventual clima de incertidumbre o descontento social. Para el titular del Palacio de Hacienda, el mapa político actual modificó de manera estructural las opciones del electorado frente a las urnas.

"El kirchnerismo ya no es alternativa": el análisis de Luis Caputo

La discusión comenzó cuando en la mesa se mencionó el antecedente electoral en el que el oficialismo se impuso por una diferencia de 17 puntos, frente a lecturas que señalaban que los resultados previos en la provincia de Buenos Aires habían generado preocupación en la sociedad. Ante el planteo de si la ciudadanía se asustó o si existió algún tipo de auxilio externo, Luis Caputo rechazó esas interpretaciones y profundizó su visión sobre el escenario político.

De acuerdo con la mirada del ministro, las razones tradicionales de polarización quedaron superadas por la coyuntura. "El punto es este: si la gente se asusta, voy a lo que te decía antes, fijate que el kirchnerismo ya no es alternativa o refugio. Si la gente se asusta, entonces vota a Milei. Si la economía crece, también", remarcó el integrante del gabinete nacional.

En esa misma línea, el funcionario de Javier Milei sentenció de forma categórica: "Yo no veo realmente el escenario en el que en su mayoría la gente vota kirchnerismo. Para mí gana el presidente en primera vuelta en cualquier circunstancia".

La repregunta de Eduardo Feinmann sobre el pronóstico electoral

La contundencia de la proyección generó la inmediata intervención de Eduardo Feinmann, quien cuestionó la viabilidad del resultado y le preguntó de forma directa si su postura no resultaba "un poco exagerada". Lejos de matizar su afirmación, el ministro ratificó su postura sin rodeos frente al micrófono.

"Yo siempre digo lo que pienso y después trabajo en función de lo que creo que piensa la gente. Me preguntás lo que pienso, yo pienso eso", respondió el ministro de Economía ante la consulta del conductor.

Por último, y pese a la seguridad exhibida respecto a un triunfo sin necesidad de balotaje, el funcionario aclaró que su tarea diaria contempla todos los escenarios posibles: "Obviamente, trabajo para prepararme como si pudieran estar", concluyó al explicar el enfoque con el que gestiona su cartera.