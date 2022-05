Como Alberto Fernández, Katopodis fue fotografiado dando clases en la UBA

El ministro de Obras Públicas de la Nación dio una clase de Teoría Política Contemporánea en la Facultad de Ciencias Sociales , materia de la que formó parte como cuerpo docente. Además, actualmente cursa la licenciatura en Historia.

No fue una clase cualquiera en la cátedra de los jueves de Teoría Política Contemporánea, materia de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que cursan los aspirantes a politólogas y politólogos. Esta vez fue parte del debate el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, que supo formar parte del cuerpo docente de esa materia.

Teoría Política Contemporánea tiene como titular a Mg. Jorge Tirenni, como jefa de Trabajos Prácticos a la Lic. Ma. Cristina Ruiz del Ferrier y como titulares de la comisión de los Jueves al Dr. Fabricio Castro y al Lic. Nicolás Di Natale. Katopodis dio una clase teórica sobre Economía Argentina de la actualidad y el rol de la obra pública.

Además de dar clases, Katopodis sigue estudiando y actualmente cursa la licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y letras de la UBA con destacados promedios. A su formación le incorpora clases de Inglés dos veces por semana.

El año pasado rindió la materia Geografía Histórica en el primer cuatrimestre y aprobó con notas sobresalientes los trabajos prácticos. Tal es así que en el primer parcial obtuvo un 10 y su nota final de cursada fue un 9.

Como el propio presidente de la Nación, Alberto Fernández, que es profesor de la carrera de Derecho de la UBA desde 1985, Katopodis supo formar parte del cuerpo docente de Teoría Política Contemporánea en la comisión de los jueves turno mañana junto a la Lic. Lucila Svampa cuando el titular de Cátedra era el Dr. Daniel García Delgado y el Adjunto el Lic. Daniel Arroyo; mientras que Jefe de Trabajos Prácticos era Lic. Jorge Tirenni.

Según la ficha de la materia, los objetivos apuntan a reflexionar sobre una Teoría Política que tenga por objeto analizar las relaciones de poder en el contexto actual, desde una perspectiva crítica e interdisciplinaria. También, abordar la problemática de la relación entre el Estado y la Sociedad Civil en el contexto actual de crisis global sin precedentes, desde una visión que articule los subsistemas político, económico, social y cultural.

Por último, analizar los tema de la agenda pública planteada por los ámbitos académicos, estatales y sociales en lo que atañe a las alternativas de políticas públicas frente al rumbo que ha tomado el Estado y la sociedad en esta nueva etapa; e Incentivar a los alumnos al análisis crítico de las tradiciones de pensamiento político como de la actualidad, estimulando sus capacidades de debate y sus habilidades tanto en forma oral como escrita.

En 2004 Katopodis anunció que se tomaría una licencia para ejercer su cargo de intendente. "Estoy al frente de un práctico y también doy algunos teóricos, pero decidí pedir una licencia administrativa para garantizar que si yo tengo que ausentarme haya un profesor que pueda dar la clase", contaba Katopodis.

"Siempre me pesó el tema de devolverle a la educación pública lo que me había dado, pero además me gusta dialogar con los jóvenes. La materia traza una mirada crítica sobre los procesos políticos de los últimos años y eso se enriquece mucho con el debate", explicó entonces y destacó que ser dirigente le permitía darle "un sentido muy real a las clase porque el pensamiento se nutre desde enclaves teóricos pero también desde lo concreto".