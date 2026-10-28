El Congreso nacional tomó acción inmediata a la confirmación de la huida de Flavio Bolsonaro desde la Argentina. Se acumulan los pedidos de interpelación al canciller, Pablo Quirno, al jefe de gabinete Diego Santilli y denuncias penales ante la justicia por encubrimiento y tráfico de personas.

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La diputada Marcela Pagano lleva adelante una presentación para investigar el supuesto ingreso clandestino a la Argentina del senador brasileño y su eventual traslado a Estados Unidos. Pagano sostiene que esas contradicciones deben ser esclarecidas judicialmente. Pide que se investigue la facilitación de la permanencia ilegal, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento.

Al mismo tiempo, la diputada solicita preservar las grabaciones de las cámaras de seguridad del Puente Internacional Tancredo Neves, del aeropuerto y de distintos puntos de Puerto Iguazú; especialmente las correspondientes al período comprendido entre las 18 del lunes 26 y las 6 del miércoles 28 de octubre. El eje a determinar es si existió una operación para facilitar el tránsito de una persona sometida a restricciones judiciales en Brasil.

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“Bolsonaro se fugó. Milei lo ayudó. Los hechos están a la vista”, opinó el ex ministro de Defensa, Agustín Rossi. También solicitó una interpelación, en este caso al Jefe de Gabinete. “Tendrá que responder y rendir cuentas ante el Congreso por el accionar de distintas áreas del Gobierno. Un país que se presta para burlar a la Justicia y a las autoridades de otro país no es confiable. Brasil, además, es un país hermano. La Argentina no puede ser la ruta de escape de nadie”, justificó.

Otro grupo de legisladores también analiza presentar una denuncia penal contra el Gobierno por encubrimiento agravado. Esteban Paulon realizará la presentación contra el presidente Javier Milei y Pablo Quirno. Buscan determinar si el Estado argentino además financió el operativo. “Pedimos investigar el pago del avión porque la empresa Baires Fly está implicada en la causa de las coimas del 3% en el ANDIS”, expresó el socialista.

“Coordinan y son cómplices de una fuga, y brindan asistencia operativa para concretarla (Migraciones, PSA, SIDE). No reconocen institucionalmente el resultado de una elección en un país integrante del Mercosur y socio estratégico de la Argentina, como Brasil”, se indignó el legislador de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro.

Desde esa misma bancada recuerdan que un decreto del propio Milei bloquea el ingreso de Bolsonaro: el DNU 366/2025 establece como un impedimento para el ingreso y permanencia de extranjeros en el país “omitir información sobre antecedentes penales, condenas o requerimientos judiciales”.

“No se trata de tener los papeles en regla o no. Se trata de la gravedad de haber sido cómplice de un prófugo, de haberle brindado asistencia operativa con recursos del Estado y de haber sido parte de una supuesta operación de inteligencia”, explicó Ferraro. Desde la oposición coinciden en alertar del riesgo latente de dotar con más facultades y superpoderes a este gobierno a través de la ley de defensa de la soberanía nacional, que el pasado martes 27 de octubre obtuvo amplio apoyo en comisión.

“Si ya son parte de una operación de inteligencia ¿imagínate con las amplias facultades del consejo de seguridad?”, se preguntan. Interpretaron además que el vuelo desde Argentina parte a Guayaquil porque si lo hacía directamente a Estados Unidos, Bolsonaro requería pasaporte.