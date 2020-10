Tras el uso político de la oposición a que los efectivos de seguridad utilicen pistolas Taser, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, pidió bajarle el tono a la polémica y aseguró que es un tema que lo incorporó la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich para "generar un golpe de efecto".

En tanto, el secretario de Seguridad, Eduardo Villalba, apuntó contra los dirigentes de la oposición que a su criterio aprovecharon el crimen del inspector policial Juan Pablo Roldán para realizar un "carancheo" político.

“Hay 90 pistolas Taser en las fuerzas federales. No hay que vincular eso con la muerte trágica de Roldán. Tenemos que ser respetuosos de lo que sucedió y no vincularlo con una disputa que no tiene sentido", replicó Cafiero en declaraciones a los periodistas acreditados en Casa Rosada. En este sentido, el ministro coordinador aseguró que "hay provincias que utilizan Taser", por lo que "no es un tema nacional". "Ese tema lo incorporó Patricia Bullrich para tratar de generar un golpe de efecto a partir de un protocolo de uso sobre ese tipo de pistolas", aseveró.

Por su parte, Villalba señaló que los dirigentes que "hacen apología de las pistolas Taser" están realizando un "carancheo", y les atribuyó un doble discurso, al sostener que ninguno de ellos "se las puso en la mano a un policía".

"Esas pistolas no se utilizaron nunca acá. Los que hacen apología de las pistolas Taser nunca se las pusieron en la mano a un policía", aclaró el funcionario en Seguridad y subrayó que “a veces se habla desde la fantasía o desde el carancheo: ocurrió un hecho lamentable y a las dos horas ya había dirigentes tuiteando sobre las pistolas Taser".