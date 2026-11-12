FUERZA Bienal: la CGT organiza dos jornadas de cultura, ideas y debate político

La Confederación General del Trabajo (CGT) realizará el 14 y 15 de noviembre FUERZA Bienal, un encuentro gratuito que combinará cultura, música, teatro y debate político en C Art Media. La propuesta reunirá a periodistas, escritores, economistas, investigadores y referentes de distintos ámbitos para discutir temas como la inteligencia artificial, la economía, el trabajo, la democracia, la identidad y el futuro del país.

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La iniciativa forma parte de FUERZA, una plataforma cultural impulsada por la CGT que comenzó con FUERZA Festival y busca generar espacios de encuentro alrededor de la cultura, las ideas y el debate sobre la realidad argentina. La programación contempla actividades para distintos públicos y disciplinas, con charlas, conversaciones, espectáculos musicales, propuestas para las infancias, proyecciones cinematográficas y obras teatrales.

La primera jornada comenzará a las 14 con la apertura oficial. A las 15 habrá un show acústico de Ekathe y, en simultáneo, la actividad para infancias "Personajes del mañana". A las 16, Juan Rattenbach y Aien Nesci participarán de la charla “Malvinas: una causa de futuro”. Una hora más tarde, Gabriela Borrelli, Tali Goldman y Pedro Yagüé conversarán en "Libros, trabajo y política".

La inteligencia artificial será uno de los ejes centrales de la jornada a las 18, con "IA: la fábrica del futuro", a cargo de Tomás Trapé, Tomás Borovinsky y Aleli Prevignano. A las 19, Reynaldo Sietecase y Lorena Álvarez encabezarán "Narrar el presente", mientras que a las 20 Jorge Sola y Diego Coatz participarán de "¿Quién produce la Argentina que viene?". El sábado también tendrá una propuesta cinematográfica. A las 21 se proyectará “Lealtad a la justicia social”, y la jornada continuará con música: Mery Granados se presentará a las 22 y el Sindicato Argentino de Boleros cerrará las actividades musicales desde las 23.

Economía, clase media y política: las charlas del domingo

La segunda jornada comenzará nuevamente a las 14 y tendrá a las 15 un taller de percusión a cargo de La Bomba de Tiempo. A las 16 se desarrollará "El futuro en la espalda", con Pablo Fernández Rojas, Facundo Abramovich y Estefanía Mensi. En paralelo, habrá una nueva actividad para las infancias, "Amuletos de la fuerza".

Uno de los principales debates del domingo será "¿Por qué no funciona la economía argentina?", previsto para las 17 y con la participación de Julián Zicari, Marina Dal Poggetto, Hernán Letcher y Juan Gentile. A las 18 será el turno de “Nación Alambre”, una obra de teatro sobre la crisis de 2001. Luego, a las 19, Martín Rodríguez, Hernán Vanoli y Natalia Aruguete abordarán la situación de la clase media en “¿Qué pasó con la clase media?”.

La agenda continuará a las 20 con “Los 70 ayer y hoy”, una conversación entre María O’Donnell y Hernán Confino. A las 21, Pedro Saborido encabezará “Humor, política e identidad”. La música volverá a tener protagonismo el domingo a las 22 con la presentación de Julieta Laso. En ese mismo horario se podrá ver “El debate”, una obra teatral que recrea la discusión entre José Ignacio Rucci y Agustín Tosco. El cierre de FUERZA Bienal está previsto para las 23 con un “Gran show sorpresa” en el escenario principal. La organización no adelantó cuál será el espectáculo que pondrá punto final a las dos jornadas.