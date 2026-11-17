El Gobierno espera esta semana o la próxima tener dictamen para sesionar en la última semana de noviembre.

El Gobierno ya culpa a Patricia Bullrich si se llega a caer la reforma electoral de cara al 2027. En Casa Rosada afirman que quien tendrá que "pagar la cuenta" si fracasa la suspensión de las PASO es la jefa del bloque de LLA en el Senado. Hoy el oficialismo ya tuvo un traspié en comisión.

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Es que no prosperó el proyecto de reforma política en la Comisión de Asuntos Constitucionales citada para este martes. En La Libertad Avanza esperaban tener dictamen esta tarde. Pero se cayó.

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¿Por qué fracasó el dictamen de la reforma política en la Comisión de Asuntos Constitucionales?

En el oficialismo aguardan el apoyo de aliados y cerrar la negociación de las colectoras con los gobernadores. El Gobierno espera esta semana o la próxima tener dictamen para sesionar en la última semana de noviembre.

"Durante el encuentro se recibirán propuestas y modificaciones de los distintos bloques del proyecto. Se prevé que la discusión en comisiones continúe durante los próximos días", informó oficialmente la Casa Rosada. Una forma elegante de contar que la negociación sigue y será más larga de lo previsto.

Igualmente, no es un día optimista para Casa Rosada. "No veo que tengamos los números necesarios para avanzar", afirmó a El Destape una fuente gubernamental que conoce la rosca desde adentro. Se refiere al número mágico de 37 senadores para tener la media sanción.

Por eso ya ensayan el relato de los culpables. ¿Quién paga la cuenta? ¿Los Menem? ¿Karina Milei? ¿Diego Santilli? ¿Santiago Caputo? La respuesta es unánime: Patricia Bullrich.

Cumbre sin foto y máxima tensión: la reaparición de Patricia Bullrich en el corazón del poder

"Pato" y Karina Milei se volvieron a ver las caras hoy tras un mes. Es que la hermana presidencial volvió a reunir a su mesa política en Casa Rosada. Tensa incomodidad. El Gobierno decidió no difundir foto del encuentro. Bullrich fue la última en llegar. Duró casi dos horas.

Participaron del encuentro la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa de bloque de LLA en la Cámara de Senadores, Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

Si bien en el Gobierno la mayoría cree que Bullrich rompe y se va, hay funcionarios que leen esta jugada de "Pato" de otra manera: "No va a romper. No quiere quedar como la responsable de que perdamos. Se está subiendo el precio para una futura negociación. Aunque jugando muy al fleje", afirmó una fuente a El Destape.

De la Carta Orgánica al tratado con EE. UU.: la apretada agenda legislativa que sigue en marcha

En la mesa política se analizaron los proyectos previstos para la sesión de mañana en la Cámara de Diputados, entre ellos la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y el acuerdo comercial MERCOSUR-EFTA, entre otras iniciativas.

Asimismo, se repasaron los temas que serán abordados en la sesión del Senado prevista para este jueves, entre ellos la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), la Ley Joaquín, cabotaje, inviolabilidad de la propiedad privada y discapacidad.

Y el Gobierno definió que en los próximos días será enviado al Congreso, para su tratamiento, el Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos, firmado este año entre la Argentina y Estados Unidos. El entendimiento contempla beneficios arancelarios para la Argentina, apertura de mercados e inversiones en minerales críticos, entre otros puntos.