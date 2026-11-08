Frente a Milei y todo el arco político, el papa León XIV pidió una "economía al servicio y no la persona al servicio de la economía"

En su primer discurso en Argentina, el papa León XIV lanzó un fuerte mensaje contra el desempleo y el impacto de la crisis económica. "La economía tiene que estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía", dijo en el Palacio Libertad ante el presidente Javier Milei y todo el arco político.

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"Pienso de manera particular en las familias que llevan sobre sí el peso de la incertidumbre, en quienes buscan trabajo, en los ancianos que han contribuido durante años a construir la sociedad y en quienes, aun trabajando, tienen dificultades para cubrir las necesidades de su hogar", expresó.

León XIV consideró que "una de las condiciones más elementales" para la sociedad "es poder vivir del propio trabajo" y opinó que "esta tierra conoce bien del valor del esfuerzo". "El trabajo permite a una persona sustentar a los suyos, desarrollar sus capacidades y saberse partícipe de la construcción de la Patria", expresó y agregó. "Que el crecimiento alcance también a quienes encuentran mayores dificultades".

Inmediatamente después, León XIV explicó que "Argentina posee muchos recursos humanos", pero "hacer fructificar esa riqueza en beneficio de todos exige prestar particular atención a los jóvenes", ya que "de las oportunidades que encuentren hoy dependerá en buena medida que puedan desarrollar aquí sus proyectos de vida".

El pedido por la educación y las universidades

"Una nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando sus jóvenes deben abandonar su tierra para realizar sus sueños", remarcó el sumo pontífice. Por eso, insistió en que "crear las condiciones" para que los jóvenes "puedan proyectar libremente su vida en Argentina exige robustecer de manera particular la educación, la formación profesional, la universidad y la investigación".

La importancia de "cuidar" la democracia y los "límites del poder"

En otro tramo de su discurso, el líder de la Iglesia Católica hizo especial énfasis en la importancia del resguardo de la democracia, la elección de "los propios gobernantes mediante el sufragio" y la participación "en la vida pública", con el reconocimiento de "un espacio común" en las instituciones. "Son bienes que se afianzan con el tiempo y que cada generación está llamada a cuidar y fortalecer", subrayó.

Tras ese preámbulo, les habló a los funcionarios presentes en el auditorio del Palacio Libertad, a quienes les dijo directamente: "Les corresponde una tarea especialmente exigente. La autoridad alcanza su sentido más alto cuando se ejerce como servicio". "Quien ejerce la autoridad tiene el deber de actuar con prudencia, reconocer los límites del poder que le ha sido confiado y orientar sus decisiones hacia el bien de toda la comunidad", continuó y agregó. "El bien común al que sirve la autoridad debe poder percibirse en las condiciones concretas de la vida cotidiana".