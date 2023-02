Elecciones 2023: Scioli se lanzó con el consentimiento de Alberto y de Cristina

El embajador en Brasil anunció su intención de postularse a través de una carta en las redes sociales. Se lo había anticipado al presidente y la vice, que le dieron el visto bueno. Scioli sólo se presentará en caso de que ni Alberto ni Cristina lo hagan, pero plantea la necesidad de una PASO competitiva del Frente de Todos para evitar que Juntos por el Cambio acapare toda la atención.

Daniel Scioli se sumó este martes a la lista de aspirantes presidenciales del Frente de Todos con la publicación de una carta en las redes sociales. "Una vez más les digo: cuentan conmigo. Como siempre", señaló en el texto de redacción cuidada en el que aclaró que "la lealtad será siendo mi hoja de ruta". El embajador en Brasil conversó previamente tanto con Alberto Fernández como con Cristina Kirchner y de ambos recibió la indicación que saliera a caminar a ver cómo le iba. Scioli es de la idea de que Cristina no modificará su decisión de no y respecto al Presidente ya aclaró que sólo se postulará en caso de que él no lo haga. Alberto ya adelantó que hasta mayo no piensa definir su futuro, mientras tanto prevé recorrer el país poniendo en valor su gestión, gira que hoy lo llevará hasta la Antártida.

Scioli utilizó como excusa los supuestos mensajes que le llegan por las redes preguntándole qué hará este año. En la carta destacó la tarea que viene llevando adelante en Brasil, aportando "con espíritu constructivo" como lo hizo en anteriores cargos. "A veces se confunde moderación con tibieza. ¡Todo lo contrario! Ser moderado es mucho más difícil que ser extremo", sostuvo en un párrafo, casi una declaración de principios. Resaltó el esfuerzo de Alberto "por mantenener la unidad con alto sentido de la responsabilidad" y su labor ante la pandemia y la guerra. "Hoy me siento con energía y con fuerza para trabajar aún más por mi país", avisó, revelando sus ganas de postularse.

El ex gobernador creyó que había sellado su vuelta a los primeros planos en junio pasado, cuando Alberto lo convocó para asumir como ministro de Desarrollo Productivo luego de la salida de Matías Kulfas. Pero duró poco más de un mes, hasta que Sergio Massa negoció su llegada a un ministerio de Economía "a la antigua", reuniendo áreas distribuidas en otros ministerios como, justamente, Producción. Massa y Scioli mantienen una vieja enemistad, por lo que se sabía que no trabajarían juntos. Con todo, posaron juntos para la foto de despedida y Scioli retornó, sin quejas, a la embajada en Brasilia.

Famoso por su optimismo, nunca resignó sus ganas de tomarse revancha de la derrota que sufrió con Mauricio Macri en 2015. En enero hizo una pasada por la Bristol, en Mar del Plata, para hacer un test de popularidad que aseguró haber superado con creces. Entonces quedó claro su intención de presentarse, pero ya entonces aclaró que no lo haría en caso de que Alberto mantuviera la idea de ir por la reelección. Pero en los últimos días escuchó con atención la insistencia del Presidente en que el Frente de Todos debía tener una PASO, instancia ratificada por la mesa política reunida el jueves pasado. Entonces le adelantó a Alberto y a Cristina que quería anotarse. Ambos le dijeron que les parecía bien y que empezara a caminar.

Scioli aspira a convertirse en algo así como el candidato del Gobierno, en caso de que finalmente Alberto dé un paso al costado, como muchos suponen. "El dijo que si había alguine que medía mejor, se bajaba. Daniel cree que puede estar en ese lugar", comentaban cerca del embajador. Como ya publicó El Destape, también es de la idea de que Cristina mantendrá la decisión de no candidatearse a nada este año. La fórmula favorita para la vice hoy es Massa- Wado de Pedro. En ese competencia sí tiene muchas ganas de anotarse. Scioli es de la idea de que el Frente de Todos tiene que armar una PASO fuerte para evitar que la competencia que preparan en Juntos por el Cambio no acapare toda la atención y, por ende, los votos.

Curiosamente, el embajador escapó de Brasil para los carnavales y el próximo fin de semana volverá a su destino, En los próximos días comenzará a mantener reuniones con gobernadores, intendentes y sindicalistas en busca de apoyo. Por ahora no muestra una intención de voto considerable en las encuestas, pero cuenta con la ventaja de un alto nivel de conocimiento, algo con lo que, por ejemplo, debe lidiar Wado de Pedro, otro de los aspirantes a una candidatura.

Scioli deberá tener paciencia y esperar hasta mayo para saber con certeza si será o no candidato.