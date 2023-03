Oscar Parrilli: "Tenemos que evitar que se hunda el Titanic"

El senador del Frente de Todos, y una de las personas más cercanas a CFK, expresó: "Se convalidó lo que Cristina dijo, este crecimiento económico que tuvimos fue para pocos".

El senador del Frente de Todos, Oscar Parrilli, una de las personas más cercanas a CFK, expresó tras conocerse el dato de la pobreza: "Se convalidó lo que Cristina dijo, este crecimiento económico que tuvimos fue para pocos". Y en un guiño a Sergio Massa dijo: "Tenemos que evitar que se hunda el Titanic".

El índice de pobreza alcanzó al 39,2% de la población económicamente activa al cierre del segundo semestre del pasado año, por encima del 37,3% de igual período del 2021, según informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Parrilli afirmó en El Destape Radio: "Lamentablemente, se convalidó lo que Cristina dijo. Este crecimiento económico que tuvimos fue para pocos, bajó el índice de desempleo pero tenemos trabajadores pobres y una mala distribución del ingreso". Y aclaró: "No estuve de acuerdo con la negociación que se hizo con los acreedores privados, lo hice en su momento porque recién empezaba el gobierno. No voté el acuerdo con el Fondo". Finalmente concluyó: "Tenemos que evitar que se hunda el Titanic".

En cuanto a la explotación del litio en nuestro país, afirmó: "No estoy de acuerdo con nacionalizar el litio en si, porque es un recurso de las provincias. Lo cual no quiere decir que no deba haber una política nacional". Y propuso: "Hay que sacar al litio del código de minería, cómo se hizo con los hidrocarburos y los recursos nucleares, que tienen una legislación específica. Hay que sacarlo del código de minería, darle la propiedad a las provincias y que en ese carácter concedan la explotación por determinado plazo y condiciones".

El senador asimismo explicó: "Hice una nota a la mesa del litio planteando que la Secretaria de Minería fije el valor de exportación y sobre eso se pague las regalías y derechos de exportación. Perdimos en los últimos dos años más de mil millones de dólares de ingreso de divisas porque las empresas se exportan a si mismas y exportan a valores subvaluados".

El senador por el Frente de Todos además habló sobre lo acontecido ayer. La primera sesión del año en el Senado no llegó a realizarse porque la oposición abandonó el recinto entre gritos porque el oficialismo no aceptó su propuesta de alterar el orden de los temas a tratar y postergar para abril el debate de la Ley de Alcohol Cero. Tras levantarse de sus bancas entre recriminaciones cruzadas, los miembros de los bloques de Juntos por el Cambio y del peronismo disidente de Unidad Federal decidieron abandonar el recinto y dejaron sin quórum al oficialismo del Frente de Todos, que quedó con 34 senadores presentes.

"Fueron soldaditos de papel de Clarín y fueron complacientes con el narcotráfico porque no permitieron la designación de jueces, la creación de juzgados, y además están impidiendo la modificación de la modificación de las Sociedades por Acción Simplificada", expresó Parrilli. Y agregó: "Querían demostrar que Cristina no tiene poder de quórum. Se llevaron puestos a todos los colectivos que venían pugnando por estas leyes y se llevaron puesto también el discurso que ellos tienen de lucha contra el narcotráfico"

Y Parrilli acusó: "Con la actitud que tuvieron, el comunicado y la tapa de Clarín, demostraron que se comportaron como los soldaditos de papel de Clarín. Clarín lo único que quiere es seguir agraviando a Cristina, demostrando que no tiene poder. El comunicado dice lo que dice Clarín".