Ofelia Fernández: "Nunca van a entender que Cristina sea nuestra líder"

La legisladora porteña ratificó la pertenencia del Frente Patria Grande al Frente de Todos y afirmó que el operativo represivo frente a la casa de la Vicepresidenta fue "ilegal".

La legisladora porteña del Frente Patria Grande Ofelia Fernández afirmó este jueves que la oposición "nunca entenderá que Cristina Kirchner sea la líder" de su espacio y de todo el oficialismo, aunque reclamó al Gobierno "un refuerzo de ingresos" para los sectores vulnerables. También remarcó que el operativo de represión del último sábado frente a la casa de la Vicepresidenta por parte de la Policía de la Ciudad fue "ilegal".

"Nunca van a entender que nuestra líder sea Cristina. Vamos a seguir bancándola", afirmó la dirigente del Frente Patria Grande en diálogo con El Destape Radio. De esta forma, ratificó su pertenencia al kirchnerismo, en medio de cuestionamientos abiertos a las políticas del Frente de Todos y de anticipar un posible abandono del bloque oficialista tanto en la Legislatura porteña como en la Cámara de Diputados.

"No está en duda nuestra incondicionalidad con Cristina y nuestro entendimiento de que el Frente de Todos es el espacio en que hay que estar", ratificó Ofelia Fernández, un día después de que Juan Grabois, otro líder de Patria Grande, afirmara: “Nos vamos del bloque de Diputados y yo personalmente veré qué hago”. El espacio anticipó que el próximo domingo realizará un congreso en la Ciudad de Buenos Aires para oficializar esta postura, aunque es posible que se mantengan como parte del interbloque del Frente de Todos.

Aun así, la dirigente volvió a cuestionar las últimas medidas económicas del Gobierno al señalar que "la definición de un rumbo económico claro tenía que venir con un refuerzo de ingresos para el sector más golpeado".

"Si hoy Massa va a hacer anuncios ya no pueden faltar medidas para los más de 2 millones de indigentes. Indigencia es no poder resolver ni tu comida. El FDT prometió que iban primero los últimos, si van a seguir esperando no sé qué sentido tiene seguir en los bloques", había dicho al respecto la legisladora a mediados de agosto en sus redes sociales.

La represión de la Ciudad frente a la casa de Cristina

Por otra parte, Ofelia Fernández se refirió a la represión de los manifestantes oficialistas el sábado pasado frente a la casa de la expresidenta Cristina Kirchner y afirmó que "a medida que pasan los días, va quedando más claro lo ilegal del operativo".

"La Policía de la Ciudad no está acostumbrada a que se la mire ni a pagar un costo" agregó, luego de las críticas al operativo montado por la fuerza de seguridad porteña que provinieron tanto de parte del oficialismo como de parte dirigentes opositores como Patricia Bullrich.