Kicillof se suma a la autocrítica de Cristina Kirchner: "No estamos pudiendo dar respuestas a la gente"

El gobernador bonaerense analizó la interna del Frente de Todos y la situación económica del país. Se refirió, además, a cómo la ultraderecha aprovecha la insatisfacción social para sembrar el odio en el discurso político.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó una de las mesas en la Feria del Libro y no le esquivó a las internas. "Nuestra fuerza política no está pudiendo dar respuestas a la gente", opinó el gobernador en coincidencia con las palabras de la vicepresidenta Cristina Kirchner el viernes pasado en una conferencia en Chaco. "La verdad es que tuvimos dos años de pandemia donde nos ocupamos de cosas tan básicas, como que la gente no se muera, se quede sin respirador o le falte vacunas", continuó Kicillof y agregó: "Existe una insatisfacción de la población sobre la que se ha montado una nueva derecha que se ha vuelto, además, hacia el odio y a la agresión del discurso político".

En el marco de la celebración del día de provincia de Buenos Aires, el gobernador estuvo acompañado en un panel sobre identidad por la escritora y periodista, Araceli Bellota, por el escritor y guionista, Pedro Saborido, y por la diputada provincial, Florencia Saintout. Allí Kicillof afirmó que uno de los principales objetivos de su gobierno es que la identidad bonaerense sea un proyecto común a los 17 millones de habitantes y opinó: "Es muy común que algunos sectores postulen que la provincia de Buenos Aires es inviable y que habría que dividirla en muchas partes. Nadie puede discutir su dimensión y su diversidad, pero eso no la hace inviable sino que, al contrario, demuestra que es una Provincia con un potencial enorme".

Durante la conversación, Kicillof destacó que la provincia es una potencia en términos productivos para Argentina, por el hecho de concentrar el 40 por ciento de la población total del país y la mayor parte de la producción industrial y agropecuaria, y señaló la necesidad de trabajar en la identidad del bonaeresense: "El resultado de este debate tiene que ser que, cuando salgamos de la Provincia, podamos decir con orgullo que somos bonaerenses". El gobernador también aludió al debate por la coparticipación al decir: "Así como somos la Provincia más rica, también somos la más desigual, en parte porque recibimos pocos recursos en relación a los que aportamos".

En lo que hizo a la discusión por la identidad, Saborido hizo hincapié en que "la identidad bonaerense no es una sola, sino que surge de la armonía de diferentes identidades que se entienden a partir de la unidad en la diversidad" y expresó que "de esa armonía puede salir la identidad de una Provincia en la que esté bueno vivir, que conozcamos y queramos".

De la jornada también participaron las subsecretarias de Políticas Culturales, Victoria Onetto; y de Promoción Sociocultural, Lorena Riesgo; y los subsecretarios de Industrias Creativas e Innovación Cultural, Cristian Scarpetta; y de Población, Territorio y Desarrollo Sustentable, Daniel Guastavino.