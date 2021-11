El Frente de Todos cambió el acto del sábado por un casa por casa

El acto en Merlo se pasó para el jueves, El fin de semana saldrán desde el Presidente a candidatos e intendentes en un megaoperativo a recorrer las calles de la Primera y la Tercera Sección Electoral del Conurbano en busca de los más de dos millones de votantes que no participaron de las PASO.

Con la inmediatez que exige una campaña, el Frente de Todos cambió el acto masivo de cierre nacional previsto para este sábado por una actividad en la que candidatos, ministros, intendentes y dirigentes saldrán junto a la militancia en un megaoperativo casa por casa a persuadir a la gente de participar y votar al oficialismo en las elecciones del próximo fin de semana. Territorialidad, cercanía, ponerle el oído a la gente; el cambio de plan sintoniza mejor con la prédica del comando de campaña para revertir el resultado de las PASO, con el foco puesto en la Primera y la Tercera Sección Electoral de la provincia de Buenos Aires. Esta previsto que el presidente Alberto Fernández también se sume a la recorrida en algún distrito que se terminará de definir hoy.

La intervención quirúrgica a la vicepresidenta Cristina Kirchner obligó a modificar los planes. El acto en Merlo se pasó para el jueves a las 18. Será en el mismo lugar que estaba pautado -el parque Néstor Kirchner inaugurado en el debut público de la fórmula Alberto-Cristina, allá por mayo de 2019- pero ya sin la presencia "nacional" de gobernadores y candidatos de todo el país, dado que se privilegió que hagan cierres en cada distrito y no se trasladen ese día hasta Buenos Aires. "Cada provincia, cada municipio, es una elección diferente", es uno de los lemas que pregonan en el Frente de Todos. Así que permanecerán en sus lugares de influencia buscando sumar voluntades hasta último momento. En Merlo, entonces, estarán los candidatos provinciales y porteños junto al Presidente. Si las cosas marchan como todos esperan, también podría participar la vicepresidenta.

No hay mal que por bien no venga, así que el corrimiento del acto se utilizará para potenciar el esquema trazado por el comando de campaña que asesora el catalán Antoni Gutiérrez-Rubí. "No es nada tan raro, es volver a la campaña tradicional del peronismo. Cuerpo a cuerpo, casa por casa, salir a buscar el voto por el territorio", explicaban uno de los participantes del comando. El catalán desaconseja los actos masivos y prefiere ver a funcionarios y candidatos en actitud de escucha de las demandas de la gente antes que arriba de un escenario dando discursos, tal como hizo el Presidente en esas apariciones por sorpresa en alguna reunión en el GBA.

La Primera y la Tercera

La búsqueda en el sprint fina se centrará en las populosas Primera y la Tercera Sección Electoral, donde está el grueso del voto peronista de la provincia de Buenos Aires. En las PASO fue a votar alrededor del 68% del padrón en ambas, así que evalúan que existe mucho potencial para crecer: hay más de dos millones y medio de empadronados que no participaron de la primera vuelta de septiembre. El desafío es ir a motivarlos.

En los días que restan, los esfuerzos del Gobierno nacional -obviamente también del bonaerense que encabeza Axel Kicillof- estarán centrados en ese territorio. Algunos ministros ya vienen de recorrida diarias desde hace días como es el caso del de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, el de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, y el de Vivienda y Hábitat, Jorge Ferraresi. No casualmente se trata de tres ex intendentes que conocen bien el paño. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, estuvo ayer en Villa Gesell y el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro en Tres de Febrero. En los días que vienen se les sumarán otros junto a candidatos, intendentes, legisladores y referentes sociales para potenciar la repercusión de las visitas y generar entusiasmo en la militancia. Varias encuestas conocidas en los últimos días mostraron a la lista que encabeza Victoria Tolosa Paz acercándose a la de Juntos de Diego Santilli.

En el resto

Sin cierre nacional, cada gobernador y cada candidato local seguirá un esquema parecido al descripto en sus respectivos distritos. Los funcionarios que no son bonaerenses se repartirán por distintas localidades. Por ejemplo, hoy el jefe de Gabinete, Juan Manzur, irá a Córdoba junto al ministro de Transporte, Alexis Guerrera, para realizar un viaje de prueba en el Tren Metropolitano. Obviamente, los acompañarán los candidatos cordobeses encabezados por el senador Carlos Caserio y el secretario de Obras Públicas, Martín Gill. El ministro de Agricultura y Ganadería, Julián Domínguez, se les sumará en Río Cuarto donde visitarán una planta de bioetanol.

También los ministros de Economía, Martín Guzmán, y el de Turismo, Matías Lammens, se desplegarán por el interior. De Pedro y Lammens estuvieron el jueves en Bariloche destacando las bondades del plan Pre Viaje, que posibilitó convertirlo en el destino más beneficiado. Seguirán también por Chubut y Tierra del Fuego, dos provincias que el Frente de Todos perdió y tiene esperanzas de recuperar.