El cierre fue con una foto de unidad y el pedido de voto para cumplir con lo prometido

Alberto Fernández fue el orador de fondo del acto de cierre del Frente de Todos en Merlo, del que participó Cristina Kirchner. "Lo primero y principal es la unidad de nuestro espacio", remarcó el Presidente. También hablaron Sergio Massa y Axel Kicillof.

"Somos hijos de Perón y de Eva, somos la continuidad de Néstor y también la continuidad de Cristina", afirmó el presidente Alberto Fernández en uno de los puntos fuertes de su discurso en un acto de cierre de campaña, resignificado con la reaparición pública de la vicepresidenta. El denominador común de los mensajes fue el pedido del voto como ratificación de la confianza depositada dos años atrás para que el gobierno del Frente de Todos cumpla su promesa original -"producción y trabajo"- puesta entre paréntesis por la pandemia. El otro mensaje de la clausura fue la foto de la unidad que se mantuvo pese a las dificultades. "Lo primero y principal es la unidad dentro de nuestro espacio", subrayó el Presidente. ¿Alcanzará para torcer el resultado? "La verdad que nadie lo sabe, pero hicimos lo posible", resumía un ministro que se dejó un buen millaje de recorridas por el Conurbano.

Cristina Kirchner fue quien eligió el Parque Néstor Kirchner, en Merlo, para el encuentro. No sólo por el nombre conmemorativo, sino porque fue allí donde dos años y medio atrás se presentó en público la fórmula presidencial. Cosas inimaginables sucedieron desde entonces. "Estábamos acá, llenos de ánimo, pensando que podíamos iniciar un cambio que se necesitaba", recordó el Presidente en el inicio, luego de agradecerle a la vicepresidenta su presencia, en duda por la intervención quirúrgica que se realizó la semana pasada. Una de las motivaciones extra para reaparecer fue la acusación de Patricia Bullrich de que había elegido el momento de la operación adrede. Uno de los tantos despropósitos de la campaña de la oposición.

Ni fue el cierre "nacional" imaginado en el inicio, ni tampoco se pretendió reunir una multitud impactante, como se pensó en otro momento. Todo más acotado y focalizado, más acorde con el ánimo reinante. La ilusión de dar vuelta lo sucedido en las PASO se mantiene, pero se sabe difícil. El esfuerzo de la Casa Rosada se centró en la Primera y la Tercera Sección Electoral, donde viven cientos de miles de electores propios de 2019 que por equis motivos no quisieron ir a votar en las primarias. "El catalán nos dice que se emparejó", comentaba un funcionario, en referencia a Antoní Gutiérrez-Rubí, ideólogo de este tramo de la campaña. Pero hay coincidencia en que se trata de un universo difícil de medir, el del elector desencantado que no fue a votar y no se sabe si lo hará el domingo. Para colmo está pronosticado lluvia.

Todas las voces, todas

Los mensajes estuvieron dirigidos en esa dirección. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, dejó por un momento de lado el mensaje positivo de la campaña oficial para tomar prestado el "basta" de la última semana de Juntos por el Cambio. "Basta a la Argentina de la especulación financiera para decirle sí a la Argentina del trabajo. Digámosle basta a aquellos gobiernos que usan la deuda para pagarle a los bancos y digámosle sí a la Argentina del trabajo y desarrollo", sostuvo. El gobernador Axel Kicillof postuló este último día de campaña como un parteaguas. "El encuentro de hoy es el comienzo de una nueva etapa de la provincia y de Argentina. Lo que ocurrió estos dos últimos años con la pandemia ha sido terrible pero antes vino la peste del macrismo", avisó. El dar vuelta la página, cambiar el desánimo de la población, fue otro de los objetivos propuestos luego de las PASO.

El Presidente se guardó un tuit para la previa del acto. Allí se refirió por primera vez a la increíble confesión de Mauricio Macri acerca de que había utilizado el préstamo que le dio el FMI para dárselo a los bancos. "Es muy doloroso escuchar al expresidente Macri tratando de justificar lo que hizo endeudando a la Argentina. La dejó de rodillas y nosotros la estamos poniendo de pie", expresó. Siguió el razonamiento en su discurso en Merlo cuando habló de los famosos cinco minutos que se tomaría el ex presidente para solucionar el fabuloso entuerto que dejó. "No lo voy a resolver en cinco minutos porque quien hace eso es porque le dio la razón al FMI en todo lo que pide", advirtió, para luego prometer que "en los dos años que quedan voy a dejar todo de mi para poder seguir mirando los ojos de cada argentino y argentina".

Sin gobernadores, que se quedaron en sus distritos haciendo sus propios cierres, el resto del Frente de Todos estuvo allí, con buena parte del gabinete en las primeras filas, compartiendo asientos con Máximo Kirchner y Eduardo "Wado" de Pedro y las Abuelas, Estela Carlotto y Lita Boitano. ¿Será suficiente? Un encuestador -uno de los que fue bastante certero previo a las primarias- recibió más o menos a la misma hora del acto los últimos datos y aseguraba no detectar mayores cambios en las tendencias. La suerte está echada, la elección están en manos de esos electores que se sienten defraudados que tienen que decidir si van a votar. Si el domingo los resultados muestran que no consiguieron convencerlos, el lunes -como planteó Kicillof- deberá empezar la tarea para volver a convencerlos. Y la unidad no es un mal comienzo.