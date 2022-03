Cumbre de intendentes peronistas para pedir la unidad en el Frente de Todos

Los mandatarios comunales de la provincia de Buenos Aires pidieron una mesa de diálogo por la suba de precios y la inseguridad.

Intendentes peronistas de la Primera y la Tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires se reunieron para discutir su mirada política por las internas dentro del Frente de Todos que volvieron a desatarse luego del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Los jefes comunales pidieron al presidente Alberto Fernández una mesa de diálogo por la suba de precios y la inseguridad.

"En 2019 le pedimos todos los esfuerzos a Cristina para unirnos y ganarle a Macri y Vidal tras los cuatro años de un gobierno neoliberal que nos dejó una deuda impagable, 50% de pobreza, megatarifazos del 3000%, perdida del poder adquisitivo en los salarios y una desocupación del 12%. La actual Vicepresidenta, en un gesto extraordinario, cambió el rumbo de la historia y pudimos consolidar la victoria del Frente de Todos en primera vuelta. Hoy, le pedimos al presidente Alberto Fernández los máximos esfuerzos para, luego de la pandemia, y siendo conscientes de las dificultades que atraviesa el mundo por la guerra, garantizar la mesa de las familias argentinas. Estamos a disposición para, desde nuestro rol, ayudar en lo que sea necesario", reclamaron en un comunicado.

Los intendentes indicaron que buscan "que la gente viva tranquila" y sostuvieron que los dos mayores reclamos de los vecinos son la inflación y la inseguridad. . "Le pedimos al Gobierno provincial y nacional que nos convoque a una mesa de trabajo para junto con los Municipios enfrentar este problema que tanta angustia genera", indicaron. Además de los intendentes participaron del encuentro la vicegobernadora Verónica Magario, ex jefa comunal de La Matanza, el jefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde, y ex intendente de Lomas de Zamora, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos Leonardo Nardini (ex Malvinas Argentinas) el diputado nacional Julio Pereyra (Florencio Varela) el diputado provincial Mariano Cascallares (Almirante Brown) y el administrador de la Dirección de Vialidad de la Provincia, Hernán Y Zurieta (Punta Indio).

"Sabemos que nos toca atravesar tiempos difíciles. Macrismo, pandemia, guerra. Por eso unidos, tenemos la fuerza para superar todos los obstáculos. Queremos cuidar a nuestro pueblo, que sea feliz. Estamos reconstruyendo una Argentina para todas y todos, como lo hicimos entre 2003 y 2015 con Néstor y Cristina, trabajando en el hoy y para las nuevas generaciones. Como intendentes peronistas, queremos aportar nuestro granito de arena para que reine en el pueblo el amor y la igualdad", agregaron.

Los intendentes que participaron del encuentro son Fernando Espinoza (La Matanza), Juan Fabiani (Almirante Brown), Alejo Chornobroff (Avellaneda), Juan José Mussi (Berazategui), Fabián Cagliardi (Berisso), Marisa Fassi (Cañuelas), Carlos Ramil (Escobar), Andrés Watson (Florencio Varela), Alberto Descalzo (Ituzaingó), Marina Lesci (Lomas de Zamora), Juan Ustarroz (Mercedes), Gastón Granados (Ezeiza), Karina Menéndez (Merlo). Federico Achával (Pilar), Mayra Mendoza (Quilmes) y Nicolás Mantegazza (San Vicente).