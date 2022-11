La militancia pidió "Cristina Presidenta" y ella respondió: "Todo en su medida y armoniosamente"

La exPresidenta citó a Juan Domingo Perón para ofrecerle una respuesta a las miles de personas que asistieron al acto por el Día de la Militancia con la intención de que sea candidata el año que viene.

Ante una multitud de militantes que llenó el estadio Diego Armando Maradona en la ciudad de La Plata, la vicepresidenta Cristina Kirchner lanzó un suspicaz mensaje ante el clamor generado y los cánticos que pedían que se presente nuevamente a la candidatura a presidenta en las elecciones de 2023. "Todo en su medida y armoniosamente", deslizó Cristina luego los cánticos que resonaban bajo la consigna "Cristina presidenta".

La exmandataria citó a Juan Domingo Perón para ofrecerle una respuesta a las miles de personas que asistieron al acto por el Día de la Militancia. De esta forma, no confirmó ni descartó que pueda presentarse en los comicios del próximo año y aumenta la expectativa por la decisión que tomará.

En su discurso, la vicepresidenta se refirió al intento de magnicidio que la tuvo como protagonista el pasado 1° de septiembre, en la puerta de su domicilio, donde aseguró que hubo una "ruptura del pacto democrático". Asimismo, manifestó: "Esto sí es obligación de todas las fuerzas políticas en Argentina, volver a reconstruir ese acuerdo democrático separando a los violentos, al lenguaje del odio, al que quiere que el otro se muera porque piensa diferente". Y afirmó sobre la violencia: "Volver a aceptar eso, sería retroceder a etapas pre democráticas".

Por otro lado, la dos veces mandataria llamó a discutir "en serio" la política de seguridad y reclamó "en nombre de las víctimas", pidiendo realizar un gran acuerdo por la seguridad del pueblo. "El orden es que la familia coma en su casa, no el gatillo fácil o el palo", lanzó.

Durante su tiempo en el escenario, Cristina Kirchner trazó paralelismos entre el regreso al país de Juan Domingo Perón tras el exilio y su actualidad tras el atentado; pidió observar el pasado para poder interpretar el presente y trazar el futuro de un país; realizó un "tributo al peronismo" y pidió que "nadie venga a explicarlos a los peronistas lo que es la libertad y la democracia de poder elegir, de poder opinar y de poder hablar".

Más allá de las diferencias que pueden existir con la oposición, la vicepresidenta consideró que es necesario "construir un consenso económico, no donde todos opinemos igual sino para abordar graves problemas que tiene la Argentina". Y al mismo tiempo, apuntó contra quienes luchan por volver al gobierno: "Dicen que tenemos que volver a los '90. Una fuerza política no tan novedosa, dice que los '90 fueron lo mejor de la historia y dicen que son lo nuevo. Acá lo único nuevo somos nosotros, que cambiamos la Argentina después de la crisis del 2001".

Cristina recordó la vuelta de Perón a un país "que estaba demasiado convulsionado" y opinó que "lo trajeron, por ahí, demasiado tarde". Mientras que, en el Día de la Militancia, habló de su propia militancia: "Junto a Néstor fuimos de los jóvenes que nos quedamos junto a él, respetando su conducción, no porque nos parecía infalible sino porque el pueblo lo había puesto".

Sobre el cierre, la vice sentenció: "En homenaje a todos los desencuentros que hemos tenido los argentinos, a lo largo de más de 50 años, en homenaje a los que de uno o de otro lado ya no están, por favor convirtamos el 17 de noviembre en el Día del Militante por la Argentina. La Argentina no necesita militantes de ningún partido político, sino de la Argentina, de su pueblo, de sus trabajadores, de sus científicos, de sus intelectuales...". Y sostuvo: "Hagamos ese gran homenaje, porque se puede hacer. Hubo un tiempo en que lo hicimos, no era tan lejano, nuestro espacio político pudo cumplir tres períodos consecutivos de gobierno donde dejamos al país con un nivel de endeudamiento bajo, el mejor salario en dólares de Latinoamérica, el mejor ingreso previsional...".

"Podemos volver a hacer a la Argentina, porque ya la hicimos. La gente tiene que decidir si quiere volver a ser esa Argentina que algunas vez tuvieron", concluyó.