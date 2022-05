“Chino” Navarro, sobre la interna en el FdT: "Hoy se discute poder, no hay una disputa de modelo"

El dirigente del Movimiento Evita enfatizó que hay que dejar que el Presidente conduzca el avión, "sino no vamos a aterrizar, o vamos a aterrizar y nos va a ir mal". "Acá hay una disputa de poder y es legítima, se está discutiendo quien dirige el frente", remarcó.

En el marco de la interna en el Frente de Todos, el secretario de Relaciones Parlamentarias, Institucionales y con la Sociedad Civil de la Jefatura de Gabinete y dirigente del Movimiento Evita, Fernando "Chino" Navarro, remarcó que en la actualidad en el FdT no existe un debate respecto al modelo de país, sino que hay una "disputa" de poder por ver quien dirige.

En este sentido, el dirigente político pidió dejar que "el Presidente maneje el avión; si no, no vamos a aterrizar". "Acá hay una disputa de poder y es legítima, se está discutiendo quien dirige el frente, si Alberto que es el presidente que fue elegido por Cristina en el marco de la representación que tiene y Alberto que fue votado por millones de argentinos", remarcó en diálogo con Futurock.

En esta línea, Navarro cuestionó las críticas cuando algún sector del FdT se sienta con dirigentes opositores mientras que cuando lo hacen otros no se critica. "Si algún dirigente por fuera del núcleo de Cristina se junta con Barrionuevo o Urtubey es un traidor. Pero si lo hacen los compañeros de ese sector, cosa que me parece bien, para los medios 'independientes' no pasa nada. Nunca es positiva la doble vara", lanzó.

En este marco, afirmó que no le parece mal que algunos se sientan más expresados por Cristina Fernández, Alberto Fernández y hasta por Urtubey, Pichetto o Uñac, pero pidió que hay que animarse "a discutir las cosas como son".

Las declaraciones de Navarro fueron tras la cumbre “Peronismo Futuro” que se hizo en Mendoza. El encuentro fue organizado el Partido Justicialista mendocino, presidido por la senadora Anabel Fernández Sagasti, y contó con la presencia del ministro del Interior, Eduardo ‘Wado’ De Pedro; el de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; los gobernadores Axel Kicillof, de Buenos Aires, y Sergio Uñac, de San Juan; y la participación de Juan Manuel Urtubey, ex gobernador de Salta.

En el cónclave, De Pedro lanzó que "no hay que tener miedo para tomar decisiones que no le gustan a un sector minúsculo pero poderoso de Argentina". “Sin tener miedo volvimos a tener YPF y recuperamos los fondos para los jubilados”, resaltó De Pedro al rememorar políticas de la gestión de Cristina Fernández.

"Este Gobierno tiene que tener el coraje de enfrentar a los poderosos y de ponerles un límite”, agregó Hugo Yasky, diputado nacional y líder de la CTA. “Un peronismo con un 40% de pobres no es un peronismo que esté funcionando”, insistió Di Tullio.