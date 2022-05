Aníbal Fernández, sobre las críticas del kirchnerismo: "Son ataques a Alberto, no a Guzmán"

El ministro de Seguridad respondió a los cuestionamientos de dirigentes de La Cámpora, en especial del "Cuervo" Larroque, a la gestión oficial y pidió que quien no esté de acuerdo con el rumbo del Gobierno que "deje el camino libre".

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, rechazó las críticas de dirigentes de La Cámpora a su par de Economía, Martín Guzmán, y consideró que son directamente "ataques" contra el presidente Alberto Fernández.

"Son a Alberto (Fernández) los ataques, no al ministro de Economía y se lo he dicho a Martín (Guzmán): 'Quedate tranquilo que no son para vos'", contó Aníbal en declaraciones a Radio 10.

En ese sentido, señaló que "Guzmán no hace lo que quiere. Si hiciera lo que quisiera y el Presidente no estaría de acuerdo, ya no estaría en su cargo", y agregó: “Las soluciones no son mágicas. Aquel que a quien no le guste debería dejar el camino libre y correrse”.

El titular de Seguridad continuó: "Buscan voltear un muñeco, que podría ser yo o cualquier otro, para hacerle daño a Alberto" y añadió que “es muy grave lo que sucede”.

Las críticas de Larroque y Máximo Kirchner hacia Martín Guzmán

En las última semanas, el secretario general de La Cámpora, Andrés "Cuervo" Larroque, reiteró en varias ocasiones su crítica contra Guzmán y Alberto Fernández. La última fue este mismo martes, aunque un rato después de las declaraciones de Aníbal Fernández.

En declaraciones a radio Urbana Play, Larroque dijo hoy que "los que están construyendo la derrota (en 2023) son Guzmán, Kulfas y Moroni" y acusó al Presidente de ser quien rompe el contrato electoral al gobernar de forma moderada.

En la misma línea, el líder de la organización kirchnerista, Máximo Kirchner, expresó el último sábado: "¿Cómo que el ministro de Economía, Martín Guzmán, dice que él hace su trabajo pero que no se involucra en estas disputas de poder? ¿Y entonces qué vamos a hacer?".

Los cuestionamientos del hijo de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, surgieron tras las palabras del jefe del Palacio de Hacienda, quien aseguró que "el poder político del titular de Economía es el Presidente". "El ministro de Economía lleva adelante políticas públicas, no discute poder, eso está en el manual del alumno bonaerense, primer capitulo, tercer renglón, es una cosa sin sentido. El poder político del ministro de Economía es el Presidente", aclaró Guzmán.

La seguridad en Rosario

Por otra parte Aníbal Fernández, aseguró hoy que resulta "imperioso apostar fuertemente a frenar la situación" de violencia e inseguridad vinculada al narcotráfico que afecta a Rosario, y confirmó que "habrá un único jefe de comando" de las fuerzas de seguridad desplegadas en esa ciudad santafesina.

"Queremos mejorar la coordinación y vamos a enviar más efectivos federales. Hay trabajos que venimos haciendo que tienen resultados positivos en Rosario, donde tenemos una gran cantidad de efectivos desplegados. Es imperioso que apostemos fuertemente a frenar la situación y lo estamos haciendo con un trabajo impecable de Gendarmería", señaló el ministro.