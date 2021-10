Alberto va con el gabinete a Chubut con la pelea por el control del Senado en mente

El Presidente recorrerá Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn junto a un nutrido grupo de funcionarios para anuncios de obras y convenios. Chubut es una de las tres provincias en las que el Frente de Todos apunta a revertir el resultado de las primarias para mantener el quórum en el Senado.

Luego del resultado adverso de las PASO, uno de los objetivos que se planteó el Frente de Todos para las elecciones de noviembre es evitar perder la mayoría en la Cámara de Senadores. Una provincia clave es Chubut, donde los tres senadores que renuevan pertenecen al oficialismo. El presidente Alberto Fernández recorrerá este martes las ciudades chubutenses de Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn con buena parte de su gabinete, en el plan de visitas federales a las "capitales alternas", pero con el objetivo "in pectore" de descontar la diferencia que obtuvo el macrismo en las primarias. No había precisiones sobre la participación de la visita del gobernador Mariano Arcioni, cabeza de una gestión provincial muy problemática y quien nunca dio indicios de aceptar la sugerencias que le hicieron para bajar su lista de candidatos. En la Casa Rosada aseguraban que ellos directamente no le pidieron nada.

Son ocho las provincias que eligen senadores, de las cuales hay tres en las que el oficialismo perdió y creen que hay posibilidades de dar vuelta el resultado: Santa Fe, La Pampa y Chubut. Esos tres senadores extra que podrían obtener de cambiar los números representarían, nada menos, que el Frente de Todos conserve el quórum propio en la Cámara alta, una herramienta indispensable para hacer funcionar al Congreso en los dos años que quedan de gobierno. Por eso, esas tres provincias vienen recibiendo una atención especial de parte del Ejecutivo.

Por ejemplo, en Santa Fe se tomó cartas en el asunto de la muy complicada situación de la seguridad en Rosario con el envío de 575 gendarmes y la creación de unidades móviles y fuerzas especiales para combatir al narcotráfico, incluyendo helicópteros y drones. En los últimos días, el gobernador Omar Perotti recibió de visita al ministro de Educación, Jaime Perczyk, al de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y al de Transporte, Alexis Guerrera, para presentar obras y planes especiales.

En el caso de La Pampa, se le dio énfasis a los anuncios para el sector agropecuario, cuyas restricciones parecen haber sido el principal motivo de enojo de los pampeanos, que derivó en la sorpresiva derrota del Frente de Todos en las PASO. "Desde La Pampa, este año exportamos carne vacuna un 15,6% más que en 2020. Seguimos aportando recursos públicos para producir más. Esencial para faenar más y exportar más", anunció el gobernador Sergio Ziliotto al recibir al ministro de Agricultura y Ganadería, Julián Domínguez, luego de la reanudación de los envíos de carne a China. Pero en estos días también visitaron La Pampa la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y el de Ciencia y Técnica, Daniel Filmus.

El juego de las bancas

Más ambicioso será el desembarco en Chubut, donde hay más senadores en juego. Debido a que el oficialismo provincial está enrolado en el massismo, los tres senadores de la provincia actualmente integran el bloque del Frente de Todos. Hubo una idea de repetir la jugada, por lo que en las primarias el Frente de Todos presentó una lista encabezada Carlos Linares, al tiempo que también hubo una del partido provincial Chubut Somos Todos, apadrinada por el gobernador Arcioni, que postuló a su ministro de Seguridad, Federico Massoni, el "Berni" patagónico. Si las cosas salían bien, el Frente de Todos podría renovar nuevamente los tres escaños.

Pero el resultado fue sorpresivo por partida doble. Primero, porque Juntos por el Cambio se impuso con el 39,5%, dejando bastante atrás al Frente de Todos con el 26,6%. Segundo, porque Massoni apenas sumó el 13,4%, muy por debajo de lo estimado. Con esos números, de los tres que renueva, el Frente de Todos apenas si obtendría una banca. Desde entonces comenzaron los rumores acerca de la posibilidad de que Arcioni baje su lista y exprese su apoyo al Frente de Todos. En caso de ganar, al menos el Frente de Todos obtendría dos senadores.

Se aseguraba que el jefe de Gabinete, Juan Manzur, le habría hecho la sugerencia a Arcioni cuando lo recibió en su oficina, dos semanas atrás. Aunque tanto en Gobierno como en el entorno de Massa negaban el pedido. "Nosotros somos de Chubut. Los únicos que nos pueden dar órdenes son los chubutenses", sostuvo Massoni ante los medios locales. Desde las primarias, el ministro de Seguridad negó una y otra vez cualquier posibilidad de bajarse.

Gabinete federal

En este escenario desembarcará este martes Alberto Fernández en el marco de las reuniones del "gabinete federal", el proyecto de capitales alternas que tenía previsto visitar mensualmente, una atractiva idea que se vio afectada por la pandemia. El Presidente viajará junto a un nutrido grupo de funcionarios para recorrer Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn, donde Linares y el intendente Juan Pablo Luque harán de anfitriones. No había precisiones acerca del rol que jugará Arcioni durante la visita.

En Comodoro, el Presidente anunciará obras y convenios. En Madryn, compartirá con el empresario Javier Madanes Quintanilla del anuncio de ampliación de la planta de aluminio de Aluar y la creación de 600 nuevos puestos de trabajo. El CEO de Aluar fue uno de los participantes del encuentro que el Presidente mantuvo con empresarios la semana pasada en la Casa Rosada y luego expresó su apoyo a la idea de una concertación y a alcanzar un acuerdo por la renegociación de la deuda con el FMI.