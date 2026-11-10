Fred Machado fue condenado a seis años de prisión en Estados Unidos por lavado de dinero y fraude

Federico Andrés “Fred” Machado, el empresario argentino que financió a José Luis Espert con al menos 200 mil dólares y le facilitó aviones para su campaña presidencial de 2019, fue condenado este martes a seis años de prisión en Estados Unidos por conspiración para lavar activos y para cometer fraude electrónico, según confirmaron desde su entorno a El Destape.

{{{htmlAmp}}}

El juez federal Amos L. Mazzant, del Distrito Este de Texas, aceptó el acuerdo de culpabilidad que Machado había negociado con la Fiscalía. Machado había reconocido el pasado 13 de mayo ante la Justicia de los Estados Unidos haber cometido el delito de lavado y fraude para lograr una reducción de los cargos. Ese acuerdo incluyó la quita de la acusación por narcotráfico.

Además, el magistrado rechazó los planteos de la defensa y avaló el pedido de los fiscales para dejar sin efecto decenas de cargos y ampliaciones que formaban parte de la acusación original.

Aunque recibió dos penas de 72 meses de prisión, una por cada delito, ambas deberán cumplirse en simultáneo. Es decir, no son dos condenas de seis años que se suman, sino una pena total de seis años de cárcel. Luego, a ese período se sumarán otros tres años de libertad supervisada, que comenzarán una vez que salga de prisión.

¿Qué había reconocido Machado ante la justicia de Estados Unidos?

Machado reconoció que cometió fraude y operaciones de lavado al haber operado una gran estafa a partir de la venta de aviones “invendibles” vía sus empresas. La Justicia estadounidense habló de “Esquema Ponzi”. En el acuerdo con la fiscalía, rubricado el pasado 13 de mayo, se hace referencia, por ejemplo, a 3 casos: uno fechado el 28 de febrero de 2019 referido a una aeronave de All Nippon Airways Co; otro ocurrido el 12 de noviembre de 2020 con una aeronave de Air India que no estaba a la venta (en este caso se firmó un contrato por un depósito reembolsable de 5 millones de dólares); y un tercero del 27 de diciembre de 2019 con un avión que pertenecía a una empresa privada y estaba localizado en China.

Nueva mala noticia para Espert luego de ser procesado por lavado en la justicia federal de San Isidro

El exdiputado Espert fue procesado porque quedó comprobado que Machado financió –al menos en gran parte– la campaña presidencial de Espert de 2019 y le giró por lo menos 200 mil dólares en 2020.

Esa información consta en la causa que tramita ante el juzgado federal a cargo del magistrado Lino Mirabelli, en San Isidro, cuya investigación está en manos del fiscal Fernando Domínguez. Ese expediente se inició por una denuncia del dirigente y diputado Juan Grabois en la previa a las últimas elecciones legislativas.

En un allanamiento realizado a Machado en el marco de esta pesquisa, se halló un contrato por el que el empresario ahora detenido pactó el pago a Espert de USD 1.000.000 para una asesoría de una minera guatemalteca de su propiedad. Esa asesoría nunca se ejecutó, según reconoció el mismo Espert cuando estalló el escándalo.

Además, el juez Mirabelli le trabó un embargo de $1.000 millones y le prohibió salir del país. En paralelo, dispuso el procesamiento de su contador, Mariano Alejandro Cosentino, como partícipe necesario del lavado, con un embargo de 700 millones de pesos, y a la sociedad familiar Varianza SA, a la que le fijó un embargo de 500 millones.