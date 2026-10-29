El exjefe de Gabinete, Guillermo Francos, se distanció de la postura del presidente de Javier Milei de no saludar ni reconocer la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje del domingo pasado en Brasil. "En mi caso, lo hubiera saludado a Lula en función del resultado electoral, más allá de las discusiones que puede haber. Yo lo hubiera saludado", dijo Francos en diálogo con El Destape Radio 1070.

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Para el exfuncionario libertario, el no reconocimiento es parte de "una actitud" de Milei, que se encuadra en las malas relaciones diplomáticas entre ambos gobiernos, una posición con la que exministro coordinador no comulga. "Fue una decisión política de él, capaz lo hace estos días", agregó.

El exjefe de Gabinete señaló que Milei y Lula "no se tienen aprecio personal" y tienen "diferencias ideológicas que las manifiestan". "Lula es más diplomático en su manera de expresarse, le respondió el saludo a Macri. Y Milei es mucho más sincero y directo al expresar esos rechazos que siente", planteó.

Sin embargo, en esa dualidad, Francos criticó el rol de Milei: "Ahora, yo no creo que eso sea óbice para que se reconozca el resultado electoral y las instituciones de Brasil".

Y luego siguió: "Brasil es un país hermano, es nuestro principal socio comercial. Ojalá se restablezcan rápidamente las relaciones, que están un poco perjudicadas por estas situaciones. Los países y los Estados están por encima".

Qué dijo sobre la fuga de Bolsonaro

En relación al escape que realizó el excandidato de derecha a Estados Unidos, que tuvo un paso previo por Misiones para luego embarcarse en avión privado junto a su familia.

"Lo único que sé es que Bolsonaro pasó por Argentina para embarcar rumbo a Estados Unidos vía Ecuador y que eso lo hizo porque no tenía ningún impedimento legal para hacerlo", señaló.

Según sus dichos, para que haya sido detenido el dirigente de derecha brasileño tenían que pesar alertas rojas de Interpol y que, al no existir, las autoridades locales no pudieron hacer nada. "Tiene que haber alguna comunicación, no se puede guiar por los medios", justificó.

Un día después del balotaje, la Justicia brasileña le ordenó a Bolsonaro entregar su pasaporte a la Policía y le prohibió salir del país por una investigación de lavado de dinero y evasión de divisas. Pese a esto, el excandidato salió del país e ingresó por migraciones de Argentina sin inconvenientes.

Desde el Gobierno de Milei insisten en defender la participación de sus funcionarios y dirigentes, como el asesor presidencial Santiago Caputo, en la fuga del candidato brasileño perdedor.

En las últimas horas, la Justicia federal dispuso las primeras medidas de prueba para analizar informes y registros de distintos organismos públicos, en el marco de una causa en la que investigan el "encubrimiento agravado" al propio Milei y otros hombres de su Gabinete.