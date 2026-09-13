La fragilidad del relato libertario: encuesta reveló por qué Milei dejó de convencer a los sectores que antes lo apoyaban

El gobierno de Javier Milei atraviesa una etapa de fragilidad ya que crecen los niveles de cuestionamiento hacia la gestión. Una encuesta reciente sobre el humor social registró una valoración negativa del Presidente y detectó, además, una distancia creciente entre algunos de los principales mensajes del oficialismo y la forma en que son recibidos por la sociedad.

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El sentimiento neto hacia Milei se ubicó en −43 puntos, en una escala que va de −100 a +100. El indicador había tocado sus niveles más bajos entre febrero y abril, con registros de entre −49 y −54, aunque durante la primera semana de septiembre mostró una recuperación hasta −33, impulsada por la agenda vinculada a Malvinas según un relevamiento de la consultora Reputación Digital.

Según el estudio, este tipo de repuntes suele ser transitorio y extenderse durante unas tres o cuatro semanas antes de regresar al promedio negativo registrado durante el año. Uno de los aspectos que analiza la medición es la recepción del discurso oficial. El Índice de Disonancia Narrativa alcanzó 71,4 puntos sobre 100, lo que refleja que buena parte de las conversaciones vinculadas al Gobierno tienden a cuestionar o discutir sus principales argumentos.

La frase "El sacrificio vale la pena" es la que presenta el mayor nivel de rechazo, con un termómetro de −70. De cada 100 personas que la mencionan, 85 lo hacen para cuestionarla. También registra una elevada disonancia la afirmación de que "Los resultados se sienten en el bolsillo", con 75 puntos.

La economía, entre los principales factores del cuestionamiento a Milei

El relevamiento muestra que las cuestiones relacionadas con la vida cotidiana tienen una incidencia significativa en la valoración del Presidente. Precios, salarios, dólar y pobreza aparecen como los temas que más deterioran el humor social, con una correlación de −0,25. Durante abril, cuando las cuestiones económicas ocuparon un lugar central en la conversación pública, el indicador alcanzó algunos de sus registros más bajos del año.

En paralelo, las emociones vinculadas al debate digital muestran un predominio del enojo, que concentra el 30,3% de las expresiones, mientras que expectativa y confianza reúnen en conjunto apenas el 6,7%. El estudio también identifica el impacto de las diferencias internas dentro del oficialismo. El denominado "Factor Villarruel" presenta una incidencia negativa de −0,18 sobre el humor social.

La medición distingue distintos grupos dentro de las conversaciones digitales. El segmento más numeroso es el de los "Desencantados", que representa el 52% de los usuarios analizados. Se trata de personas críticas tanto del Gobierno como del peronismo, por lo que su posición no se traduce necesariamente en un respaldo a una alternativa política determinada. El núcleo duro libertario, en tanto, representa el 17% y registra un humor de −2.

El informe también analiza la actividad en redes durante períodos electorales y señala que las cuentas automatizadas representan el 71% del volumen favorable al oficialismo en esos momentos.