Fotografiar tu propio balazo mientras cierran la causa FMI, el caso más importante del país

El 29 de junio de 1973 el camarógrafo argentino Leonardo Henrichsen filmó su propia muerte. Tenía 33 años, estaba en Chile y trabajaba para la televisión sueca. Ese día el teniente coronel Roberto Souper encabezó el Tanquetazo, un intento de golpe de Estado contra Salvador Allende que sería el preludio de su derrocamiento y asesinato poco tiempo después, el 11 de septiembre.

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Henrichsen hizo honor a su oficio: agarró su cámara y salió a captar imágenes del golpe. Enfocó a unos militares. Uno de los sublevados le apuntó a él y disparó dos veces. Henrichsen registró su propio asesinato.

Los militares chilenos quisieron encubrir el crimen: con Henrichsen muerto, agarraron la cámara y la tiraron por la alcantarilla. Pero Eduardo Labaca, por entonces director de Chile Films, vio la maniobra y, cuando el golpe fracasó, la recuperó. Hoy se puede ver el video y también conocer su historia a través de los documentales “Aunque me cueste la vida” de Silvia Maturana y Pablo Navarro Espejo e “Imagen Final” de Andrés Habegger. Desde 1989 el día del Camarógrafo en Argentina es en su honor, el 29 de junio.

El jueves pasado el fotoperiodista Guido Piotrkowski captó con su cámara el disparo que le pegó en el pecho. La imagen es nítida: un policía federal que apunta hacia él a la altura de la cabeza, algo fuera de reglamento. Las balas impactaron a centímetros de su cara, cubierta por máscara antigas y antiparras como si las fotos fueran en una guerra. Pero son en la vereda del Congreso, en una protesta que el gobierno de Javier Milei no quiere que exista ni se registre.

Piotrkowki sobrevivió sin las secuelas que sufre Pablo Grillo, impactado en la cabeza por una granada de gas lacrimógeno el 12 de marzo de 2025. El disparo también fue antireglamentario y lo ejecutó el cabo Héctor Guerrero. La entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich dijo que Grillo era “un militante kirchnerista y está preso” mientras el fotógrafo agonizaba en el hospital Ramos Mejía. La última foto antes del impacto de la granada pinta la escena: una pequeña barricada en llamas, un ejército de policías disparando, el Congreso de fondo tras la neblina de gas lacrimógeno.

Esas granadas de hostigamiento CS Candela que compran las fuerzas de seguridad cuestan 197 dólares cada una. Al cambio de hoy son más de 300.000 pesos. Es el 70% de una jubilación mínima. Pero para eso sí hay plata.

Camarógrafos y fotógrafos que cubren hace años manifestaciones cuentan que los gases que tira este gobierno nunca los habían sentido. Técnicamente se llaman “disuasivos químicos”. Según la especificación de la compra, los químicos que utilizan son Ortoclorobenzalmalonitrilo y Cloroacetofenona.

El anexo de las compras detalla que son Clase 6.1 según Naciones Unidas. Se trata de una clasificación de sustancias tóxicas. La Clase 6.1 es para “sustancias que, en cantidades relativamente pequeñas, pueden, por una sola acción o por una acción de corta duración, causar daños a la salud humana o la muerte por inhalación, absorción o ingestión”. Muchos de los cartuchos son Made in USA.

En julio pasado la ministra Alejandra Monteoliva gastó 1.289.375 dólares en estos pertrechos represivos.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) informó que “entre diciembre de 2023 y octubre 2026 se registraron al menos 133 protestas reprimidas en todo el país, con un total de 584 detenciones arbitrarias y al menos 3411 personas con heridas de distinta gravedad por balas de goma, gas pimienta, gas lacrimógeno y carros hidrantes. Entre ellos, se encuentran al menos 296 trabajadores/as de prensa con heridas en manifestaciones”. La Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) destacó en su informe de 2025 que el gobierno de Milei es "el más represor de la democracia".

Milei era consciente de que su modelo económica solo funciona con represión. En una de las conversaciones amistosas en La Casa Stream, cuando relataba cómo sumó a Bullrich al ministerio de Seguridad, dijo: "Yo sabía que la apuesta que yo iba a hacer macroeconómicamente podía tener riesgos grandes en materia de seguridad". El presidente habla y tuitea tanto que a veces lo importante queda traspapelado.

Ese modelo económico que requiere de violencia solo cierra con deuda. Mientras Milei reprimía en el Congreso en Comodoro Py se cerraba definitivamente la causa judicial más importante del país: la que investigaba el endeudamiento ilegal con el FMI durante el gobierno de Mauricio Macri, ejecutado por Luis Caputo, Federico Sturzenegger, Santiago Bausili, Nicolás Dujovne y otros funcionarios menores.

El caso lo tuvo la jueza María Eugenia Capuchetti, que no tomó en cuenta ninguna de las pruebas que revelan esta estafa. Desde la más sencilla, que el expediente para tomar la deuda se inició al día siguiente de tomarla, hasta las más complejas, que todo el dinero se fugó. Estaba todo, eligió deliberadamente ignorarlas. Esto lo detectó el fiscal Franco Picardi, que apeló el cierre del caso. Los camaristas Mariano Llorens (que visitó a Macri en Olivos) y Pablo Bertuzzi (designado a dedo por Macri y confirmado por Milei) también cerraron el expediente. El fiscal José Agüero Iturbe apoyó el planteo de su colega Picardi y apeló. Era el único impulso que quedaba, ya que Milei apartó a los abogados del Estado de este caso, el más relevante para las arcas públicas. El expediente llegó entonces a la Cámara de Casación sólo con impulso de la fiscalía. Y ahí el fiscal Raúl Pleé le puso el cierre definitivo: no siguió el principio de unidad del Ministerio Público Fiscal y se terminó.

¿Quién es Pleé? Su cargo formal es fiscal ante la Cámara de Casación Penal, pero su influencia se extiende por los demás pisos de Comodoro Py e incluso más allá. Fue acusado por el CELS y Memora Activa por demorar la causa por el encubrimiento del atentado a la AMIA, tiene relación con Macri desde su paso por la Comisión de Seguridad de Boca, fue denunciado también por “pisar” las causas de lesa humanidad, desalentó la investigación sobre los fusilamientos y torturas de La Tablada, fue fiscal antilavado pero -curiosamente- no encontró lavado de dinero en Argentina, colocó a su hija Celeste justamente como funcionaria antilavado en el gobierno de Macri y fue uno de los arietes de la operación Nisman. Todo un prontuario.

Hay más de Pleé que conecta con la maniobra de esta semana. El Destape reveló que Pleé también visitó a Macri en la quinta de Olivos. Y no estuvieron a solas: la reunión la compartieron con Gustavo Arribas, el amigo que Macri puso al frente de la SIDE porque lo consideraba "el más vivo, el más desconfiado, el más acostumbrado a toda esta cosa de las trampas". Pleé le puso el moño final a la maniobra iniciada por la jueza Capuchetti, que no llegó a Comodoro Py por sus virtudes jurídicas sino luego de visitar 6 veces la SIDE, la última directamente al despacho de Arribas. Todos en el mismo lodo.

En el Congreso un fotógrafo captaba su propio balazo; en Comodoro Py firmaban la impunidad.