En la previa de la marcha al Congreso de la Nación por el tratamiento de la prórroga de la emergencia, el Foro Permanente de Discapacidad cruzó al presidente Javier Milei por sus mensajes contra el sector en las redes sociales. "Las causas nobles se defienden con derechos y no con discursos", le marcaron en un comunicado.

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El Foro se hizo eco de un tuit en el que el jefe de Estado aseguró que "el socialismo" se "apropia de causas nobles", entre las que mencionó a "los discapacitados", "los jubilados" y "la universidad pública".

Ante ese mensaje, la organización comenzó su descargo: "Nos atrevemos a hacerle algunas consideraciones porque una de esas causas a las que usted se refiere son las personas con discapacidad. En primer lugar, esta temática no ha sido una prioridad para el socialismo. En nuestro país, como en tantos otros, han sido las familias de las personas con discapacidad quienes impulsaron principalmente la promoción de sus derechos, ante la ausencia de movimientos que asumieran esta causa. Ha costado mucho lograr que la discapacidad se incorporara a las propuestas de los distintos partidos políticos. Por lo tanto, desconocemos en qué datos de la realidad se basa para sostener esta afirmación".

En un segundo punto, el Foro remarcó que "diputados socialistas, al igual que muchos de otros partidos, defienden que no disminuya la inversión destinada a este sector de la sociedad".

El pedido de explicaciones al Gobierno

"Las medidas tomadas por ustedes no han buscado ayudar a quienes más lo necesitan. Su único fin fue destinar menos recursos a estas personas y abandonarlas", indicaron los miembros del sector de las personas con discapacidad, que agregaron: "El supuesto negocio que usted afirma que se lleva el dinero de los que pagan impuestos lo maneja usted, porque la entrega de pensiones para estas personas, la autorización y el pago de las prestaciones y la medicación están a cargo del Ministerio de Salud. Por su parte, la atención de las otras personas está a cargo del PAMI, de las obras sociales nacionales y de las prepagas, que tienen recaudación propia y sus propias estructuras administrativas".

Además, le exigieron a Milei que se desdiga "de su afirmación de que el socialismo tiene las cajas y el manejo de la atención de las personas con discapacidad". "Esto está en manos de los gobiernos de turno y nunca estuvo en manos de gobiernos socialistas. Hoy es su administración la que maneja los impuestos que paga la gente y son sus funcionarios los que deben garantizar transparencia y controles", insistieron.

Por último, convocaron a marchar este jueves para que los diputados escuchen la voz de los afectados por el ajuste del Gobierno. La cita es a las 10.30, frente al Congreso de la Nación.