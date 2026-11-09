FOPEA denunció dificultades para acreditación de periodistas por la visita del Papa

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) denunció, a través de un comunicado, las dificultades que enfrentan periodistas de distintos puntos del país para acreditarse y cubrir la visita del Papa León XIV a la Argentina. Según advirtió la organización, varios trabajadores de prensa recibieron una confirmación previa para obtener sus credenciales, pero al llegar al lugar del evento les comunicaron que no podrían ingresar como periodistas y que deberían permanecer entre el público. La situación afecta a profesionales que incluso viajaron desde distintas provincias para realizar la cobertura.

{{{htmlAmp}}}

De acuerdo con la información recibida por FOPEA, el cupo de acreditaciones fue previsto inicialmente en 1.600 lugares, los cuales se habrían reducido a apenas 300. La modificación dejó afuera a numerosos periodistas que ya contaban con una confirmación para desarrollar su trabajo. El organismo expresó su preocupación por los obstáculos que enfrenta la prensa y reclamó "una respuesta urgente de las autoridades nacionales" y de los responsables de la organización.

"Mucha bronca ahora con el sistema de acreditaciones para la misa del Papa en el Monumento a los Españoles. Nación recortó a un listado enorme de medios de todo el país, que ya estaban acreditados y ahora no tienen acceso", afirmó el periodista Rodrigo Miró, quien estaba acreditado para cubrir el evento en Palermo y, al llegar, fue advertido de no poder ingresar.

Qué dice el comunicado oficial de FOPEA

El pronunciamiento fue dirigido a las autoridades nacionales y a los organizadores de la visita papal, a quienes se instó a resolver el problema durante las próximas horas.

"FOPEA alerta sobre las dificultades que enfrentan periodistas de todo el país para acreditarse en la cobertura de la visita del Papa. Pese a contar con una confirmación previa para acreditarse, al llegar se les informa que no podrán acceder como prensa y que deberán permanecer entre el público", comenzó el texto oficial del Foro de Periodismo Argentino.

"Muchos atravesaron el país para realizar la cobertura. Según la información recibida, el cupo previsto de 1.600 acreditaciones se habría reducido a 300", continuaron, y remataron: "FOPEA exhorta a las autoridades nacionales y a los responsables de la organización a resolver urgentemente esta situación y garantizar las condiciones para la cobertura periodística en las próximas horas.

Las denuncias de periodistas sobre las respuestas de Presidencia

En otro mensaje en sus redes sociales, Miró denunció cuáles son las respuestas cruzadas que reciben en el ingreso a los periodistas acreditados en Palermo, con la Conferencia Episcopal Argentina y Presidencia echándose las culpas entre sí. "Como en el cuento de la buena pipa: DF dice que hubo sobre acreditación de periodistas, Presidencia carga la responsabilidad en la Conferencia Episcopal y la UCA. Hay unos 400 colegas sin acceso a zona de prensa, aún estando acreditados", afirmó Miró.