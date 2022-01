Organizaciones sociales marchan en respaldo al Gobierno ante el FMI

Será a partir de las 10 bajo la consigna "Primero lo primero: ni un dólar más al FMI". La movilización, en tanto, irá desde el Obelisco hasta el Ministerio de Economía. Habrá réplicas en diversos puntos del país.

Organizaciones sociales se movilizarán este jueves 27 de enero desde el Obelisco hasta el Ministerio de Economía para respaldar al Gobierno nacional ante las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por el pago de la deuda. La protesta se llevará a cabo desde las 10 bajo la consigna "Primero lo primero: ni un dólar más al FMI".

En ese marco, Humberto Tumini, de la agrupación Libres de Sur, expresó: "Nos movilizaremos en todo el país para que el Gobierno no le pague el viernes U$S 718 millones al FMI. Ni tampoco U$S 369 millones el martes". "Las estafas, como esta de la deuda de (Mauricio) Macri con el Fondo, no se deben pagar. Menos con los sufrimientos del pueblo argentino", sentenció a través de un comunicado de prensa el presidente de la agrupación.

Por su parte, Silvia Saravia, coordinadora nacional del Movimiento Barrios de Pie Libres del Sur, sostuvo que "la enorme deuda contraída con el FMI se fue a los bolsillos de bancos y grandes empresarios" y consideró que no se puede permitir "que el Fondo determine nuestra soberanía ni que se dicte un ajuste". "Queremos una consulta popular: el pueblo debe decidir si esos millones y millones de dólares deben ir al FMI o más bien a resolver las necesidades acuciantes de empleo, vivienda, salud", concluyó. De la marcha participará también la Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda.

"Vamos a ponerle calle y apoyo a la pulseada del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional", había anunciado el coordinador nacional de SOMOS/Barrios de Pie, Daniel Menéndez. El exsubsecretario de Políticas de Integración y Formación del Ministerio de Desarrollo Social remarcó "la valentía y firmeza que ha mostrado el Gobierno en la negociación con el Fondo y que es clave para tener una perspectiva de mejora en los indicadores sociales, especialmente luego de las dos pandemias que el pueblo tuvo que soportar, la del COVID-19 y la que dejó el macrismo con esta deuda impagable". Menéndez señaló que el objetivo de la movilización a Plaza de Mayo es "que no llegue el ajuste que pretende este FMI, que parece querer desestabilizar al Gobierno".

Gobierno y FMI acordaron 2022 y 2023 sin ajuste y déficit cero en 2025: siguen negociando

“Ya conseguimos postergar el ajuste por un tiempo: al menos por 2022 y 2023. A partir de ahora hay que trabajar para que no haya ajuste nunca”, le confiaron a El Destape recientemente fuentes oficiales al tanto de cada avance y retroceso en las negociaciones. Aunque el plan original que había presentado el equipo que encabeza Martín Guzmán planteaba un sendero de convergencia fiscal para 2027, dos años después de lo que finalmente se está acordando, en el gobierno confían en que si no se ahoga el crecimiento que registra el país, las metas fiscales pueden alcanzarse a partir del aumento de la recaudación.

Si finalmente las negociaciones llegan a buen puerto, significará una renegociación exitosa del mayor crédito de la historia del FMI, tomado en 2018 por Mauricio Macri en condiciones impagables, que abre la puerta a un estrecho camino para salir de la crisis. No solo eso: el acuerdo se habrá alcanzado sin tener que aceptar las condiciones que el organismo suele imponer en estas circunstancias, como reformas previsionales, laborales y fiscales regresivas.