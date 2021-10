El Gobierno ratificó la unidad ante el acuerdo con el FMI

La portavoz de Presidencia afirmó que el presidente de la Nación y la vicepresidenta trabajan con la misma postura de cara a las condiciones para el acuerdo con el Fondo.

En el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el que está avanzando la Argentina, la portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti, ratificó la unidad de todo el Gobierno nacional para "trabajar en conjunto por el bienestar de los argentinos y argentinas" en pos de logar la mejor negociación y que no perjudique los intereses de los ciudadanos y ciudadanas.

La portavoz remarcó que Argentina esta buscando el mejor acuerdo que no implique comprometer a los argentinos y argentinas "respetando la soberanía". En este marco, remarcó que se trata de un préstamo que otorgó de forma arbitraria el FMI al Gobierno de Macri "sin saber pasado por el Parlamento".

El presidente y la vicepresidenta trabaja en conjunto por el bienestar de los argentinos y argentinas y esto se está llevando adelante.

En este marco, apuntó contra los que quieren generar algún tipo de ruido "cuando estamos en la negociación en la que no solo en el gobierno debería haber y hay unidad sino que debería haber en todas las fuerzas políticas para llegar al mejor acuerdo posible."El gobierno puede decir que es un gobierno que trabaja en su conjunto. El presidente y la vicepresidenta trabaja en conjunto por el bienestar de los argentinos y argentinas y esto se está llevando adelante", enfatizó.

"Nosotros votamos una ley por la cual nos comprometimos que el acuerdo va a pasar por el Congreso lo cual no sucedió con el acuerdo que hizo Mauricio Macri", dejó en claro la portavoz que remarcó que "las negociaciones las lleva adelante el ministro Guzmán y el presidente de la Nación en representación no del gobierno sino de los argentinos y argentinas".

Somos una fuerza política que está en el Gobierno representando los intereses de los argentinos y argentinas

"Me parece que eso es lo que tiene que quedar claro, somos una fuerza política que está en el Gobierno representando los intereses de los argentinos y argentinas y eso es lo que está puesto en la mesa de negociaciones", agregó.

*Me parece que sería un momento de dar un salto de calidad institucional dejando negociar al que tienen que negociar en favor de los intereses de los argentinos y argentinas y no intentar generar a través de rumores y faltas expectativas situaciones que no existen en la realidad", cerró contundente.

Alberto Fernández: "No nos vamos a arrodillar ante el FMI"

Fue en el acto de homenaje a Néstor Kirchner que el presidente Alberto Fernández hizo un fuerte discurso en el que habló de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y, ante una multitud de militantes del Frente de Todos, aseguró: "No nos vamos arrodillar ante el FMI".

En un largo discurso en un acto que se realizó en el estadio del Club Deportivo Morón, junto a la plana mayor del Frente de Todos, Alberto Fernández lanzó que su gobierno no va a "condicionar el futuro de la Argentina". En el mismo sentido, aseguró que "no hay nada mas importante que sacar del pozo de la pobreza a los argentinos que cayeron ahí".

Por otro lado, también indicó que "todos sabemos quién juega para la gente y el pueblo y quién para otros intereses", y calificó de "insólita" la deuda contraída por el Gobierno de Mauricio Macri con el FMI. En su discurso durante el acto de homenaje al expresidente Néstor Kirchner en Morón, Fernández reiteró que el país no cerrará un acuerdo con el FMI que "postergue más a los argentinos que hoy han quedado postergados".