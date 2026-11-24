El fiscal general ante la Cámara Contencioso Administrativo Federal, Rodrigo Cuesta, emitió este martes 24 de noviembre de 2026 el Dictamen N° 6102/2026 en el que recomendó confirmar la inconstitucionalidad del artículo 1° del Decreto N° 759/2025 y exigir la aplicación inmediata de la Ley N° 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente.

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La intervención fiscal se produjo en el marco de la apelación del Estado Nacional en los expedientes acumulados "Consejo Interuniversitario Nacional y otros c/ EN PEN DTO 759/25 s/ Amparo Ley 16.986" (CAF 39475/2025) y "Universidad de Buenos Aires c/ EN PEN DTO 759/25 s/ Amparo Ley 16.986" (CAF 39324/2025), tras la sentencia dictada el 6 de octubre de 2026 por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, a cargo del juez Martín Cormick.

El choque por el artículo 5° de la Ley 24.629 y la insistencia del Congreso

El eje del conflicto jurídico radica en que el Poder Ejecutivo promulgó la Ley N° 27.795 mediante el Decreto N° 759/2025 —el 20 de octubre de 2025, luego de haber vetado la norma con el Decreto N° 647/2025 y de que el Congreso insistiera con dos tercios de los votos en ambas Cámaras—, pero suspendió su ejecución "sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley N° 24.629".

En su dictamen, Cuesta sostuvo que la Constitución Nacional establece un procedimiento preciso para la formación y sanción de las leyes y que, tras la insistencia parlamentaria con mayorías agravadas prevista en el artículo 83, corresponde la promulgación y ejecución sin condicionamientos.

Para el representante del Ministerio Público Fiscal, utilizar el artículo 5° de la Ley 24.629 para suspender de manera unilateral y por tiempo indeterminado una ley insistida por el Congreso funciona en los hechos como un mecanismo adicional al veto que tensiona el sistema de frenos y contrapesos y la división de poderes. Por esa razón, señaló que esa potestad legal debe interpretarse de forma restrictiva.

Recursos, prórroga presupuestaria y superávit

Al analizar los agravios del Estado Nacional —que alegó falta de identificación precisa de fuentes de financiamiento, el costo estimado del proyecto para 2025 y la vigencia de la Ley de Presupuesto 2026 N° 27.798 con objetivo de equilibrio o superávit—, el dictamen consideró que el artículo 9° de la Ley N° 27.795 sí fijó pautas de financiamiento.

Entre los puntos centrales de su argumentación, la Fiscalía destacó que:

La norma habilitó la adecuación de partidas presupuestarias en línea con el artículo 27 inciso 2.c de la Ley 24.156 —sin afectar coparticipación federal ni aportes del Tesoro— y previó el uso de ingresos corrientes recaudados por encima de lo presupuestado o prorrogado.

Durante 2024 y 2025 el Estado operó bajo la prórroga del Presupuesto 2023 (Decretos N° 88/2023 y N° 1131/2024), etapa en la que el propio Poder Ejecutivo realizó modificaciones y reasignaciones de partidas en distintas áreas.

Informes oficiales de la Oficina Nacional de Presupuesto y el mensaje de elevación del Presupuesto 2026 dieron cuenta de resultados primarios y financieros superavitarios y de ingresos percibidos por encima de las previsiones iniciales, por lo que —a criterio del fiscal— no se configuró el supuesto fáctico que justificara la suspensión total e indefinida de la ley.

No regresividad, autonomía universitaria y trámite en el Congreso

El dictamen también encuadró la parálisis de la Ley N° 27.795 dentro de los principios de progresividad y no regresividad en materia de derechos económicos, sociales y culturales, amparados por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional.

Según el fiscal, suspender la aplicación de la norma —sancionada para atender el deterioro salarial docente y no docente frente a la inflación, los gastos de funcionamiento, las becas estudiantiles y la investigación— impacta sobre la autonomía y autarquía universitaria (artículo 75 inciso 19 CN) y el derecho a enseñar y aprender, sin que el Ejecutivo haya acreditado haber agotado las alternativas disponibles ni justificado la medida bajo un escrutinio estricto.

Por último, el dictamen repasó el recorrido legislativo posterior al decreto suspensivo: en diciembre de 2025, al debatirse el Presupuesto 2026, la Cámara de Diputados rechazó excluir el artículo 75 que proponía derogar la Ley N° 27.795 (por 123 votos negativos contra 117 afirmativos y 2 abstenciones) y la ley presupuestaria terminó sancionándose sin esa derogación, mientras que un proyecto modificatorio enviado en febrero de 2026 no avanzó en comisiones. Ahora la decisión sobre el fondo de la apelación quedará en manos de la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal.

El dictamen completo

Universidades: la Fiscalía declaró inconstitucional el decreto que frenó el financiamiento by Gabriel Santana