Margarita Barrientos apuntó contra Macri y dijo que "no se comunicó más"

La referente social Margarita Barrientos largó una fuerte frase y volvió a profundizar su alejamiento de Mauricio Macri luego de que el ex mandatario terminara su Gobierno. La titular de la fundación Los Piletones dejó en claro que el ex presidente "no le habló nunca más".

A principios de año, Barrientos sostuvo que Macri la había "defraudado" por el accionar que tuvo durante todo su gobierno. Ahora, en charla con el diario La Nación, la referente sociales sostuvo que después de haberla tomado como una líder en movimientos sociales, de sacarse fotos y de acercarse con ella, el ex mandatario nunca más la llamó por teléfono.

La titular de la fundación Los Piletones reveló que Macri "no ha sabido" y que aunque lo aprecia como persona, Macri "no salió nunca a ver lo que pasaba" en los barrios. Además, contó que después de haber dicho que estaba "defraudada" el ex mandatario nunca más le habló. "Nunca más tuve contacto, pero bueno, el que se ofendió por mi palabra, que sepa que no se interpretó".

Por otro lado, destacó que cree que hoy "está pagando" haber apoyado a Mauricio Macri. En la misma entrevista reveló que escribe escribe cartas pidiendo alimentos o colchones y no recibe respuesta. "Eso no me pasaba antes. A veces creo que lo que falta es un poco lo que estoy pagando. Ojalá me equivoque".