Fiesta, pueblo y misa criolla: León XIV se despidió a lo grande en Luján y los fieles se lo hicieron saber

La ciudad de Luján se convirtió, una vez más, en el escenario de una jornada de fe y celebración religiosa. La multitudinaria despedida del papa León XIV atrajo gente de todo el país que viajó durante horas y días para poder asistir a la primera misa que un Papa celebra en Argentina en 39 años. Entre banderas argentinas y vaticanas, cánticos, música popular y una vigilia que duró buena parte del martes y toda la madrugada del miércoles, más de 3 millones y medio de personas se congregaron frente a la Basílica.

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La postal empezó a construirse mucho antes de que llegara el Papa. Desde el martes, pero algunos incluso desde el lunes, comenzaron a apostarse en las cercanías de la Plaza Belgrano y la terminal de ómnibus de Luján para estar cerca y no quedarse sin lugar. Sin embargo, la madrugada de anoche fue el momento cúlmine de ese goteo: la Plaza Belgrano y las calles que rodean el santuario se sobrepoblaron de peregrinos que viajaron desde distintos puntos del país. Algunos llegaron en familia, otros en grupos de organizaciones sociales y religiosas. Muchos pasaron la noche a la intemperie, entre reposeras, mantas, banderas y canciones.

“Yo dejé todo para venir. Lo agarré a mi marido y le dije ‘tenemos que estar y estar’, y acá estamos. Nos trajimos a los chicos. Nos hicimos los sanguches de milanesa, cuatro sillas y una conservadora. ¿Mirá si nos lo vamos a perder? Quisimos que venga el Papa Francisco y no pudimos verlo. Venir a verlo a León fue una obligación familiar”, contó Marta a El Destape. Ella es oriunda de Salta. Se vino con su marido Rodolfo y sus dos hijos a pasar la noche contra el vallado de la avenida Nuestra Señora de Luján, que tapea la Terminal de Ómnibus en obra desde hace meses atrás.

Al principio de la noche la marea de gente que ingresaba a la ciudad de Luján fue intermitente. Entraban por oleadas, pero, con el correr de las horas, el flujo fue en aumento hasta volverse constante. Pasadas las tres de la mañana, pese a la llovizna y el viento leve, la marea humana no paró y arrasó cualquier hueco libre.

La música popular también tuvo un lugar destacado durante la vigilia. Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale compartieron escenario frente a la Basílica, con un repertorio que combinó clásicos de la música argentina. También estuvieron Los Campedrinos, que llevaron el folklore a la celebración y estrenaron “Esperanza”, una canción propia de ritmo de huayno que habían preparado especialmente para la ocasión. El dúo ya había anticipado que ofrecería un espectáculo festivo de media hora ante los peregrinos.

A las seis de la mañana ya había música frente al altar. Después de entonar “Alma Misionera”, el primer estallido al unísono que retumbó por todo Luján fue el que se repitió durante toda la jornada: “¡Viva el Papa León! La celebración tuvo también algo de fiesta popular, con puestos de comida, feriantes y un escenario que acompañó la espera durante la previa.

Una plaza repleta, banderas y emoción popular

A medida que transcurrieron las horas, la despedida fue como una olla en hervor. La mañana temprana fue tranquila, con emoción visible pero adormecida. En la medida que logró despuntar el sol, todo comenzó a tener una fuerte impronta argentina. Las banderas celestes y blancas se mezclaron con los estandartes del Vaticano y las imágenes del papa Francisco. Entre los carteles que acompañaron la espera se destacaron mensajes como “Rezamos por Francisco y por León” y “Francisco y León, un solo corazón”, una muestra del vínculo que los fieles buscaron establecer entre ambos pontificados.

“Yo tuve miedo cuando murió Bergoglio. Temí que la Iglesia se fuera al diablo y volviera a otras épocas donde esta Iglesia que conocemos era impensada. Y no, nos dejó un Papa casi igualito a él que no me deja de sorprender. Hoy rezo por León como Francisco pedía rezar por él”, explicó Marisa a El Destape, una chica del municipio de Merlo que colabora en la olla popular en su barrio.

La organización también reflejó el perfil social que León XIV quiso imprimirle a su visita. Por pedido del entorno del Vaticano, las primeras filas frente al altar fueron reservadas para organizaciones sociales y religiosas, entre ellas representantes de Cáritas, Hogares de Cristo y sectores de la economía popular. La idea fue que los protagonistas de la celebración fueran quienes trabajan cotidianamente con los sectores más vulnerables.

Los sentimientos compartidos en una jornada especial

Apenas ingresó a la rotonda de Luján, la multitud acompañó con su mirada y sus celulares el recorrido del papamóvil hasta la Basílica, donde León XIV encabezó la misa frente a la imagen original de Nuestra Señora de Luján, una pequeña figura de terracota de apenas 38 centímetros. La celebración tuvo así un fuerte componente religioso y también histórico: su antecesor, Juan Pablo II, celebró misa de la misma manera cuando vino al país en 1987.

Muchas familias con hijos chicos los alzaron sobre sus hombros para que pudiesen ver al Papa entrar en su papamóvil. Y esos chicos, al grito de “ahí viene el Papa”, dieron el toque perfecto de grata experiencia familiar a la jornada. La emoción de los chicos y sus padres fue lo más notorio y significativo.

Pero algo realmente llamativo fue la reacción de los presentes. Durante la consagración, el momento previo a la comunión en la que el hombre a cargo de la misa llama a los fieles para arrodillarse y representar a la última cena, sucedió algo poco común: tanto familias como policías, militares, voluntarios y hasta periodistas, se mostraron atravesados por una misma emoción genuina y compartida.

La musicalización del Coro Municipal de Luján, que estuvo a cargo de la acústica del evento, no dejó nada que desear. La mezcla de canciones en latín y música popular le dio un gusto especial a la misa realmente criolla que el Papa quiso encabezar. Una misa latinoamericana, abierta y popular.

Pero sin dudas, el broche de oro, fue la reivindicación constante del propio León hacia Francisco. No hubo momento en el que no lo nombrase y enalteciera como “el querido y apreciado Papa que esta tierra dió al mundo”. Ni hablar de su frase remate que a más de uno de los presentes le resonó por varios minutos: “Argentina, levántate, camina y ama”.

Tanto en las menciones al Papa Francisco como los gestos retóricos hacia nuestro país completaron una jornada única. Los argentinos somos un pueblo exagerado, pero alegre y con fe. Y eso se demostró este miércoles, con un papa León emocionado y agradecido por haberse sentido “como en casa”.